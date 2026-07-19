तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, टीम इंडिया से बुमराह बाहर; बदल गई प्लेइंग 11

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तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, टीम इंडिया से जसप्रीत बुमराह बाहर; बदल गई पूरी प्लेइंग 11

IND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्स के तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया से जसप्रीत बुमहार चोट के चलते बाहर हो गए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 20 Jul 2026 03:12 PM (IST)
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IND vs ENG 3rd ODI Toss: लॉर्ड्स के तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया से जसप्रीत बुमहार चोट के चलते बाहर हो गए. भारत की प्लेइंग 11 में काफी बदलाव देखने को मिले. 

मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा. 

 

अपडेट जारी है...

Published at : 19 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Toss IND Vs ENG 3rd ODI JASPRIT BUMRAH
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