ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा एशेज टेस्ट 4 दिसंबर से ब्रिसबेन के ऐतिहासिक गाबा मैदान में खेला जाएगा. उससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका लगा है, क्योंकि चोट के कारण उस्मान ख्वाजा दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. ख्वाजा को पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान कमर में चोट आई थी. अभी तक कंगारू टीम ने ख्वाजा का रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया है. दूसरी ओर इंग्लैंड ने गाबा टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है, जिसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है.

उस्मान ख्वाजा पर्थ टेस्ट में एक पारी में खेलते हुए सिर्फ 2 रन बना पाए थे. वो जब मंगलवार को अभ्यास करने पहुंचे, तो उन्हें कमर में दर्द से जूझते देखा गया. यही साफ संकेत था कि ख्वाजा अभी चोट से उबर नहीं पाए हैं. जोश इंग्लिश या ब्यू वेबस्टर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर प्लेइंग इलेवन में आ सकते हैं. हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.

जोश इंग्लिश दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में आ सकते हैं, जो पिछले सप्ताह इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक लगाकर आ रहे हैं. इंग्लिश ओपनिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिससे ट्रेविस हेड वापस मिडिल ऑर्डर में लौट सकते हैं. ख्वाजा की चोट के कारण ट्रेविस हेड ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में ओपनिंग की थी.

इंग्लैंड ने किया एक बदलाव

पहला टेस्ट 8 विकेट से हारकर आ रही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव किया है. चोटिल मार्कवुड बाहर हो गए हैं, उनकी जगह स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर विल जैक्स अंतिम-11 में आए हैं. जैक्स ने साल 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. पहले ही मैच में उन्होंने 6-विकेट हॉल लेकर सनसनी मचा दी थी.

दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर

