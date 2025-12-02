8 छक्के, 13 चौके और वैभव सूर्यवंशी का विस्फोटक शतक गया बेकार; पृथ्वी शॉ ने तूफानी बैटिंग से जिताया
Bihar vs Maharashtra, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: वैभव सूर्यवंशी का नाबाद शतक बिहार को जीत नहीं दिला सका. पृथ्वी शॉ ने अपनी तूफानी बैटिंग से महाराष्ट्र को जीत दिलाई.
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आखिरकार वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चल ही गया. सूर्यवंशी ने तेजतर्रार शतक जड़ा, लेकिन उनकी टीम बिहार हार गई. दरअसल, मंगलवार को 2025 सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बिहार और महाराष्ट्र के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में पृथ्वी शॉ की टीम महाराष्ट्र अंतिम ओवर में जीती.
वैभव सूर्यवंशी ने 61 गेंद में नाबाद 108 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 7 चौके और 7 छक्के निकले. सूर्यवंशी के शतक की बदौलत बिहार ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बनाए. जवाब में पृथ्वी शॉ की महाराष्ट्र ने अंतिम ओवर में पांच गेंद शेष रहते मैच जीत लिया. शॉ ने 30 गेंद में धुआंधार 66 रन बनाए. उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला.
वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने किया है रिटेन
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था. वैभव ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया और एक तूफानी शतक भी लगाया. वैभव की ताबड़तोड़ बैटिंग देख पूरी दुनिया उनकी फैन हो गई. राजस्थान ने आईपीएल 2026 के लिए वैभव को रिटेन भी किया है.
पृथ्वी शॉ नहीं खेले थे आईपीएल 2025, नीलामी में रहे थे अनसोल्ड
एक समय वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का मिश्रण कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ आईपीएल 2025 में नहीं खेले थे. दरअसल, वह आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में नहीं बिके थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस में काफी सुधार किया है. शॉ पिछले काफी समय से घरेलू क्रिकेट में भी लगातार रन बना रहे हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इस साल शॉ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में इस बार आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में वह बिक सकते हैं. शॉ अनसोल्ड होने से पहले तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बार कई टीमें शॉ पर बोली लगा सकती हैं. वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं.
