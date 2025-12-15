BCCI Implements New Rule For Team India Players: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इससे पहले टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ 2 टेस्ट और 3 वनडे मैच का सीरीज भी खेल चुकी है. वहीं, अब टी20 सीरीज के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक बड़ा फैसला लिया है. वनडे और टी20 टीम के खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत, ‘वाइट बॉल फॉर्मेट’ के सभी खिलाड़ियों को एक अहम घरेलू टूर्नामेंट में कम से कम 2-2 मैच खेलने होंगे और ये नियम जूनियर के साथ सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी लागू होगा.

बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए जारी किया आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत के वनडे और टी20 टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में सभी खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में कम से कम दो मैच खेलने के लिए कहा गया है. ये फैसला खिलाड़ियों की मैच फिटनेस बरकरार रखने और घरेलू क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए लिया गया है. विजय हजारे ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट का एक अहम घरेलू लिस्ट ए टूर्नामेंट है, जिसका आगाज 24 दिसंबर, 2025 से होने जा रहा है. इस फैसले को खासतौर पर उन सीनियर खिलाड़ियों को नजर में रखते हुए लिया गया है, जो इंटरनेशनल शेड्यूल होने के चलते लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में नहीं खेल पाए हैं. बीसीसीआई के इस नियम के तहत, जब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी से फ्री होगा, तब उसे घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा. इससे न सिर्फ खिलाड़ी लगातार मैच प्रैक्टिस कर सकेंगे, बल्कि घरेलू क्रिकेट के युवा खिलाड़ी को भी अपने सीनियर्स से सीखने का मौका मिलेगा.

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित-विराट भी लेंगे हिस्सा

इस साल विजय हजारे ट्रॉफी यानी लिस्ट-ए टूर्नामेंट 24 दिसंबर, 2025 से 18 जनवरी, 2026 तक चलने वाली है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का खेलना तय है. क्योंकि विराट ने पहले ही दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी उपलब्धता की जानकारी दे दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दो मुकाबले खेलने वाले हैं. वहीं, विराट ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच 16 साल पहले 2010 में खेला था. दूसरी ओर, रोहित शर्मा भी इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे. रोहित ने आखिरी बार 17 अक्टूबर, 2010 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेला था.