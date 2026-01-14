BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कंफर्म किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने उनका अनुरोध मानने से इनकार कर दिया है. दरअसल, बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना कर दिया है. बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी से अनुरोध किया था कि वो उनके मैच पाकिस्तान की तरह भारत के बाहर शिफ्ट करा दे. हालांकि, आईसीसी ने बीसीबी के इस अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया है.

आईसीसी ने मंगलवार को बीसीबी से टी20 विश्व कप के उसके मैच भारत से बाहर कराने की मांग पर पुनर्विचार का अनुरोध किया, लेकिन बीसीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं को दोहराते हुए ऐसा करने से इनकार किया है. एक बयान में बीसीबी ने कहा कि बोर्ड का फैसला वही है, हालांकि आईसीसी ने उसका अनुरोध मानने से इनकार कर दिया है. बीसीबी ने आईसीसी से अनुरोध किया था कि सुरक्षा कारणों से विश्व कप के उसके मैच भारत के बाहर कराये जायें, लेकिन चूंकि 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप का कार्यक्रम तय हो चुका है, लिहाजा आईसीसी ने इस पर स्वीकृति नहीं दी है.

बीसीबी ने अपने बयान में कहा, "आईसीसी ने कहा है कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम घोषित हो चुका है. ऐसे में ऐसा नहीं किया जा सकता है. आईसीसी ने बीसीबी से फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा है, लेकिन बोर्ड का फैसला नहीं बदलेगा. दोनों पक्ष इसका हल तलाशना जारी रखने पर सहमत हो गए हैं. बीसीबी अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ के हितों की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है और आईसीसी से इस मसले पर बातचीत भी जारी रखेगी."

बीसीबी का कहना है कि उसके खिलाड़ियों का भारत जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन आईसीसी की जोखिम आकलन रिपोर्ट में टीम को किसी तरह के खतरे की ओर इंगित नहीं किया गया है. आईसीसी के साथ बृहस्पतिवार को प्रेस कांफ्रेंस में बीसीबी की ओर से अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम, सीईओ निजामुद्दीन चौधरी और अन्य सीनियर अधिकारियों ने भाग लिया.

बीसीबी ने कहा, "बातचीत के दौरान बीसीबी ने कहा कि टीम को भारत नहीं भेजने के फैसले पर वो अडिग है. बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध भी दोहराया गया है." बता दें कि विश्व कप में बांग्लादेश को लीग स्टेज में तीन मैच कोलकाता में और एक मुंबई में खेलना है.