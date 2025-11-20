हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ashes Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हें एशेज सीरीज? कल ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड पहला टेस्ट

Ashes Live Streaming in India: कल से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज सीरीज शुरू हो रही है. जानिए भारत में सीरीज के मैचों को लाइव कहां और किस चैनल पर देखा जा सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 08:52 PM (IST)


एशेज शृंखला कल यानी 21 नवंबर से शुरू हो रही है. ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट पर्थ के ओप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज खेली गई, तब इंग्लैंड 4-0 से हार गया था. इंग्लैंड टीम के लिए ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में अच्छा करना आसान नहीं होगा. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए भी पहले मैच की चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि पैट कमिंस और जोश हेजलवुड पर्थ टेस्ट नहीं खेल रहे होंगे.

एशेज में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 34 बार ऑस्ट्रेलिया और 32 बार इंग्लैंड ने यह सीरीज जीती हुई है. वहीं मैचों की बात करें तो एशेज इतिहास में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 340 बार आमने-सामने आए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया ने 140 और इंग्लैंड ने 108 मैच जीते हैं.

कब और कहां लाइव देखें एशेज सीरीज?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच पर्थ के ओप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार पहला टेस्ट मैच सुबह 7:50 बजे शुरू होगा और टॉस 7:20 पर होगा.

भारत में इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. वहीं मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. अगर आपके पास जियो का सिमकार्ड है, तो कुछ रिचार्ज प्लान के साथ जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है, जिससे आप एशेज मैच फ्री में लाइव देख सकते हैं.

पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर चुका है. स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे होंगे. वहीं इंग्लैंड ने 12 सदस्यीय स्क्वाड घोषित किया था.

दोनों टीमों का स्क्वाड

इंग्लैंड का 12 सदस्यीय स्क्वाड: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), मार्क वुड

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.

Published at : 20 Nov 2025 08:52 PM (IST)
Tags :
Australia Vs England AUS Vs ENG Ashes Series Ashes 2025-26
Embed widget