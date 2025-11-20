हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 Auction: इन 5 खिलाड़ी का IPL करियर लगभग खत्म! रिलीज होने के बाद अब बिकना मुश्किल

IPL 2026 Auction: इन 5 खिलाड़ी का IPL करियर लगभग खत्म! रिलीज होने के बाद अब बिकना मुश्किल

5 players Might Go Unsold at IPL 2026 Auction: आईपीएल में खेल रहे 5 प्लेयर्स ऐसे हैं, जिनकी टीमों ने उन्हें रिलीज कर दिया है और वह ऑक्शन में अवेलेबल रहेंगे. लेकिन उन्हें कोई खरीदे, इसकी संभावना कम है.

By : शिवम | Updated at : 20 Nov 2025 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

0इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. सभी टीमें अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर चुकी हैं, बचे हुए स्लॉट्स को भरने के लिए फ्रेंचाइजियां खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी. सभी टीमें कुछ ऐसे प्लेयर्स को रिलीज कर चुकी हैं, जिन्हें आगामी ऑक्शन में बड़ी रकम मिल सकती है. लेकिन 5 प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जिनका आईपीएल करियर खत्म माना जा सकता है. मुश्किल है कि उन पर कोई टीम दांव लगाए.

1- फाफ डू प्लेसिस

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस उन कुछ खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो 40 साल से ऊपर के होकर भी आईपीएल में खेले. वह अब 41 साल के हैं, पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे. फाफ आरसीबी के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं.

डु प्लेसिस ने 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. वह 2021 तक सीएसके में रहे, इस बीच 2016 और 2017 में वह राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेले. अब वह अपने करियर के अंतिम दौर में हैं, उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया है. उनकी उम्र को देखते हुए माना जा सकता है कि उन पर शायद ही कोई टीम बोली लगाए.

फाफ के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 4 टीमों के लिए कुल 154 मैच खेले, जिनमें 135.78 की स्ट्राइक रेट से 4773 रन बनाए. उन्होंने आईपीएल में 39 अर्धशतक जड़े हैं.

2- मनीष पांडेय

मनीष पांडेय को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है. वह 2024 में इस टीम का हिस्सा बने थे, पांडेय आईपीएल के पहले संस्करण से खेल रहे हैं. वह अभी तक 7 टीमों के लिए खेल चुके हैं, लेकिन पिछले 2 सीजन में उनका हाल देखकर मुश्किल लग रहा है कि कोई टीम उन पर दांव लगाए.

मनीष पांडेय ने आईपीएल 2025 में सिर्फ 3 मैच खेले थे, जिसमें 92 रन बनाए. 2024 में तो उन्होंने सिर्फ 1 ही मैच खेला था. उसमें उन्होंने 42 रन बनाए थे. आईपीएल में मनीष ने 174 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 3942 रन बनाए हैं. इसमें 22 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है.

3- कर्ण शर्मा

मुंबई इंडियंस ने 17 प्लेयर्स को रिटेन किया, 3 को ट्रेड के जरिए शामिल किया. एमआई ने 8 प्लेयर्स को रिलीज किया, जिसमें कर्ण शर्मा का नाम भी शामिल है. कर्ण ने पिछले संस्करण में सिर्फ 6 मैच खेले थे, जबकि उनकी टीम क्वालीफायर-2 तक पहुंची थी. अब एमआई ने तो उन्हें रिलीज कर दिया है, लेकिन ऑक्शन में उन्हें कोई दूसरी टीम मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है.

कर्ण शर्मा की उम्र 38 साल है, वह 2009 से आईपीएल खेल रहे हैं. आरसीबी के लिए डेब्यू करने वाले कर्ण अभी तक 4 टीमों के लिए खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 83 विकेट लिए हैं.

4- मोहित शर्मा

गेंदबाज मोहित शर्मा का नाम भी IPL 2026 ऑक्शन में होगा, लेकिन शायद कोई टीम उन पर बोली लगाए. मोहित को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया है. 2013 से आईपीएल खेल रहे मोहित शर्मा ने 4 टीमों (CSK, PBKS, GT और DC) के लिए कुल 120 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 134 विकेट हैं. 

पिछले संस्करण में मोहित ने दिल्ली के लिए 8 मैच खेले, जिनमें सिर्फ 2 विकेट लिए लेकिन उनका इकॉनमी 10.28 का रहा. ऐसे में उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन में नई टीम मिलना मुश्किल है.

5- मोईन अली

इंग्लैंड के क्रिकेटर मोईन अली पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स में थे, उन्हें केकेआर ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि वह कुछ खास कर नहीं पाए, उन्हें सिर्फ 6 मैच खेलने को मिले. 2 पारियों में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए. 5 मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की, जिसमें 6 विकेट लिए.

मोईन 2018 से आईपीएल में खेल रहे हैं, वह कुल 3 टीमों (RCB, CSK और KKR) के लिए खेल चुके हैं. आईपीएल में उन्होंने कुल 73 मैच खेले, जिनमें 1167 रन बनाए. वह 6 अर्धशतक भी लगा चुके हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 06:28 PM (IST)
Tags :
Faf Du Plessis Karn Sharma IPL Auction List IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE MOHIT SHARMA IPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
Advertisement

वीडियोज

मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का किया पर्दाफाश | कौन है तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड? | नेट वर्थ | बिग बॉस 19
Bitcoin–Gold Crash| क्या अब Share Market की बड़ी Rally आने वाली है| Gold–Sensex Ratio Explained
Air Pollution अब सिर्फ आपकी health के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आपकी pocket के लिए भी बड़ा खतरा
India का Trade Deficit Danger Zone में; Gold Imports के कारण Economy में Red Alert | Paisa Live
Khabar Filmy Hain: सोनम कपूर के फैंस को सरप्राइज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
आईपीएल
IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली
IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
शिक्षा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget