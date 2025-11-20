IPL 2026 Auction: इन 5 खिलाड़ी का IPL करियर लगभग खत्म! रिलीज होने के बाद अब बिकना मुश्किल
5 players Might Go Unsold at IPL 2026 Auction: आईपीएल में खेल रहे 5 प्लेयर्स ऐसे हैं, जिनकी टीमों ने उन्हें रिलीज कर दिया है और वह ऑक्शन में अवेलेबल रहेंगे. लेकिन उन्हें कोई खरीदे, इसकी संभावना कम है.
0इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. सभी टीमें अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर चुकी हैं, बचे हुए स्लॉट्स को भरने के लिए फ्रेंचाइजियां खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी. सभी टीमें कुछ ऐसे प्लेयर्स को रिलीज कर चुकी हैं, जिन्हें आगामी ऑक्शन में बड़ी रकम मिल सकती है. लेकिन 5 प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जिनका आईपीएल करियर खत्म माना जा सकता है. मुश्किल है कि उन पर कोई टीम दांव लगाए.
1- फाफ डू प्लेसिस
साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस उन कुछ खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो 40 साल से ऊपर के होकर भी आईपीएल में खेले. वह अब 41 साल के हैं, पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे. फाफ आरसीबी के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं.
डु प्लेसिस ने 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. वह 2021 तक सीएसके में रहे, इस बीच 2016 और 2017 में वह राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेले. अब वह अपने करियर के अंतिम दौर में हैं, उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया है. उनकी उम्र को देखते हुए माना जा सकता है कि उन पर शायद ही कोई टीम बोली लगाए.
फाफ के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 4 टीमों के लिए कुल 154 मैच खेले, जिनमें 135.78 की स्ट्राइक रेट से 4773 रन बनाए. उन्होंने आईपीएल में 39 अर्धशतक जड़े हैं.
2- मनीष पांडेय
मनीष पांडेय को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है. वह 2024 में इस टीम का हिस्सा बने थे, पांडेय आईपीएल के पहले संस्करण से खेल रहे हैं. वह अभी तक 7 टीमों के लिए खेल चुके हैं, लेकिन पिछले 2 सीजन में उनका हाल देखकर मुश्किल लग रहा है कि कोई टीम उन पर दांव लगाए.
मनीष पांडेय ने आईपीएल 2025 में सिर्फ 3 मैच खेले थे, जिसमें 92 रन बनाए. 2024 में तो उन्होंने सिर्फ 1 ही मैच खेला था. उसमें उन्होंने 42 रन बनाए थे. आईपीएल में मनीष ने 174 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 3942 रन बनाए हैं. इसमें 22 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है.
3- कर्ण शर्मा
मुंबई इंडियंस ने 17 प्लेयर्स को रिटेन किया, 3 को ट्रेड के जरिए शामिल किया. एमआई ने 8 प्लेयर्स को रिलीज किया, जिसमें कर्ण शर्मा का नाम भी शामिल है. कर्ण ने पिछले संस्करण में सिर्फ 6 मैच खेले थे, जबकि उनकी टीम क्वालीफायर-2 तक पहुंची थी. अब एमआई ने तो उन्हें रिलीज कर दिया है, लेकिन ऑक्शन में उन्हें कोई दूसरी टीम मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है.
कर्ण शर्मा की उम्र 38 साल है, वह 2009 से आईपीएल खेल रहे हैं. आरसीबी के लिए डेब्यू करने वाले कर्ण अभी तक 4 टीमों के लिए खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 83 विकेट लिए हैं.
4- मोहित शर्मा
गेंदबाज मोहित शर्मा का नाम भी IPL 2026 ऑक्शन में होगा, लेकिन शायद कोई टीम उन पर बोली लगाए. मोहित को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया है. 2013 से आईपीएल खेल रहे मोहित शर्मा ने 4 टीमों (CSK, PBKS, GT और DC) के लिए कुल 120 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 134 विकेट हैं.
पिछले संस्करण में मोहित ने दिल्ली के लिए 8 मैच खेले, जिनमें सिर्फ 2 विकेट लिए लेकिन उनका इकॉनमी 10.28 का रहा. ऐसे में उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन में नई टीम मिलना मुश्किल है.
5- मोईन अली
इंग्लैंड के क्रिकेटर मोईन अली पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स में थे, उन्हें केकेआर ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि वह कुछ खास कर नहीं पाए, उन्हें सिर्फ 6 मैच खेलने को मिले. 2 पारियों में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए. 5 मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की, जिसमें 6 विकेट लिए.
मोईन 2018 से आईपीएल में खेल रहे हैं, वह कुल 3 टीमों (RCB, CSK और KKR) के लिए खेल चुके हैं. आईपीएल में उन्होंने कुल 73 मैच खेले, जिनमें 1167 रन बनाए. वह 6 अर्धशतक भी लगा चुके हैं.
