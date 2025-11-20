हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: मिल गया सबूत, हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिलाया हाथ; वायरल वीडियो पर जमकर बवाल

Watch: मिल गया सबूत, हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिलाया हाथ; वायरल वीडियो पर जमकर बवाल

Harbhajan Singh Handshake: एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ हरभजन सिंह ने हाथ मिलाया है, जिसकी तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 07:12 PM (IST)
एशिया कप से लेकर महिला वर्ल्ड कप तक, भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने की नीति अपनाई हुई थी. PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तो एशिया कप ट्रॉफी अब तक टीम इंडिया को नहीं दी है. जाहिर तौर पर भारतीय फैंस के अंदर गुस्से की भावना चरम पर होगी. इसी बीच पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को पाकिस्तानी प्लेयर शाहनवाज दहानी के साथ हाथ मिलाते देखा गया है.

यह मामला अबू धाबी में चल रही टी10 लीग का है, जहां बुधवार को हरभजन सिंह की टीम एसपिन स्टालियंस को नॉर्थर्न वॉरियर्स के हाथों 4 रनों की करीबी हार मिली थी. इसी साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसका क्रिकेट के खेल पर भी असर दिखा. टीम इंडिया ने एशिया कप और महिला वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया था.

इसलिए जब हरभजन सिंह ने हंसते हुए पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाया, तो बड़ा विवाद खड़ा हो चला है. हरभजन पर इसलिए भी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलनी चाहिए. वहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला था. पाकिस्तान के साथ ना खेलने की बात कहने वाले क्रिकेटरों में हरभजन सिंह भी एक थे.

शाहनवाज दहानी ने मैच विजेता प्रदर्शन करते हुए 10 रन देकर 2 विकेट लिए थे. दहानी हरभजन के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया और दोनों के बीच कुछ बात भी हुई. वायरल तस्वीरों को देख ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हरभजन सिंह ने ही हैंडशेक के लिए पहले हाथ आगे बढ़ाया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Nov 2025 07:12 PM (IST)
