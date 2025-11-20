एशिया कप से लेकर महिला वर्ल्ड कप तक, भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने की नीति अपनाई हुई थी. PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तो एशिया कप ट्रॉफी अब तक टीम इंडिया को नहीं दी है. जाहिर तौर पर भारतीय फैंस के अंदर गुस्से की भावना चरम पर होगी. इसी बीच पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को पाकिस्तानी प्लेयर शाहनवाज दहानी के साथ हाथ मिलाते देखा गया है.

यह मामला अबू धाबी में चल रही टी10 लीग का है, जहां बुधवार को हरभजन सिंह की टीम एसपिन स्टालियंस को नॉर्थर्न वॉरियर्स के हाथों 4 रनों की करीबी हार मिली थी. इसी साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसका क्रिकेट के खेल पर भी असर दिखा. टीम इंडिया ने एशिया कप और महिला वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया था.

इसलिए जब हरभजन सिंह ने हंसते हुए पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाया, तो बड़ा विवाद खड़ा हो चला है. हरभजन पर इसलिए भी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलनी चाहिए. वहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला था. पाकिस्तान के साथ ना खेलने की बात कहने वाले क्रिकेटरों में हरभजन सिंह भी एक थे.

Harbhajan Singh shared a warm handshake with Shahnawaz Dahani after the Abu Dhabi T10 match 🇵🇰🇮🇳🤝

Dahani responded with a smile — makes you wonder why we don’t see the same energy in international fixtures. Interesting contrast. 🤐 pic.twitter.com/TAQwC47DVQ — Abbey 🫀 (@CrickTrack360) November 19, 2025

शाहनवाज दहानी ने मैच विजेता प्रदर्शन करते हुए 10 रन देकर 2 विकेट लिए थे. दहानी हरभजन के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया और दोनों के बीच कुछ बात भी हुई. वायरल तस्वीरों को देख ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हरभजन सिंह ने ही हैंडशेक के लिए पहले हाथ आगे बढ़ाया था.

In July - Harbhajan Singh withdrew from the match against Pakistan in the WCL.



In November - Harbhajan Singh was seen shaking hands with Pakistan’s Shahnawaz Dahani in the Abu Dhabi T10 League.

pic.twitter.com/iOagN019sI — RCB Nation (@RCBtweetzz) November 20, 2025

