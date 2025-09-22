टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर धूल चटाई. एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में सूर्या एंड कंपनी ने पाक को 6 विकेट के हराया. इस मैच में टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने शानदार रिकॉर्ड बनाया लेकिन एक रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक बन गया. यह रिकॉर्ड टीम इंडिया के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम दर्ज हुआ.

बुमराह के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए काफी रन लुटाए. उन्होंने पावरप्ले में 3 ओवर की गेंदबाजी की और 34 रन लुटा दिए. इस दौरान उनकी 11.30 की इकॉनोमी रेट रही. बुमराह के पूरे टी20 करयिर का यह सबसे महंगा पावरप्ले में स्पेल रहा. इससे पहले ऐसा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में देखने को मिला था. 2016 में खेले गए उस मैच में बुमराह ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 31 रन दिए थे. वह मैच उनका दूसरा ही टी20 इंटरनेशनल मैच था.

टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया

अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया.



पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए.

पाकिस्तान ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की 45 गेंद में पांच चौकों और तीन छक्कों से 58 रन की पारी की मदद से पांच विकेट पर 171 रन बनाए. फरहान ने सईम अयूब (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी भी की। मोहम्मद नवाज (21) और फहीम अशरफ (नाबाद 20) ने भी उपयोगी पारियां खेली.