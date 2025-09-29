एशिया कप 2025 का खिताब भारतीय टीम ने जीता, फिर भी उसे ट्रॉफी नहीं मिली. 28 सितंबर को भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच के बाद पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन शुरू होने में देरी हुई. टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं ले जा पाई, लेकिन उससे पहले तिलक वर्मा को 69 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच, वहीं अभिषेक शर्मा को 314 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. इस उपलब्धि के साथ-साथ उन्हें हवाल एच9 एसयूवी कार (Haval H9 SUV Price in India) भी मिली. यहां जानिए इस गाड़ी की कीमत कितनी है.

कितना है कार का प्राइस?

अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के लिए Haval H9 SUV कार मिली है. इस 7 सीटर कार को अपने शानदार लुक्स और लक्जरी फीचर्स और ऑफ-रोडिंग के लिए जाना जाता है. भारत में अभी यह गाड़ी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल के अंत तक यह भारत में लॉन्च हो सकती है.

अभिषेक शर्मा को जो Haval H9 SUV प्राइज के तौर पर मिली है. HAVAL सऊदी अरब वेबसाइट के मुताबिक भारत में इस लक्जरी कार की कीमत करीब 33 लाख 60 हजार रुपये है. इस गाड़ी को चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी GWM बनाती है.

क्या है Haval H9 SUV की खासियत?

ये गाड़ी लक्जरी फीचर्स से लैस है, जिसकी सीट आरामदायक हैं. 10 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और सामने 14.6 इंच की टच स्क्रीन के अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है. ब्लाइंड स्पॉट के लिए सेंसर लगे हैं, 360 डिग्री कैमरा लगा है और चाहें तो इससे ऑफ-रोडिंग भी की जा सकती है.

अभिषेक शर्मा की बात करें तो वो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. हालांकि फाइनल में वो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे. अभिषेक ने 2025 एशिया कप के 7 मैचों में कुल 314 रन बनाए, जिनमें 3 अर्धशतकीय पारी शामिल रहीं.

