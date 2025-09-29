एशिया कप 2025 फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव अभिषेक शर्मा के साथ प्रेस कांफ्रेंस में आए. इस दौरान पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सूर्या से टीम इंडिया के व्यवहार पर सवाल किया कि भारत ने पाकिस्तान एक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, सलमान अली आगा के साथ फोटोशूट नहीं कराया. पाकिस्तानी पत्रकार के सियासी सवाल पर सूर्या ने रोहित के अंदाज में करारा जवाब दिया.

पहलगाम हमले के कारण लोग भारत पाकिस्तान मैच का विरोध कर रहे थे, इस बीच भारतीय खिलाड़ियों ने भी फैसला किया कि मैच तो खेलेंगे लेकिन मैच से पहले या बाद में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे. यहां तक कि सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी चीफ और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया.

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने मैच के बाद सूर्यकुमार यादव से पूछा, "इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका व्यवहार रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, ट्रॉफी के लिए आपने फोटोशूट नहीं किया, फिर आपने एक सियासी प्रेस कांफ्रेंस की, क्या समझते हैं कि आप पहले ऐसे कप्तान हैं जो क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए."

सूर्यकुमार यादव ने दिया ये जवाब

सूर्यकुमार यादव ने सबसे पहले तो कहा, "बोलना है या नहीं बोलना है?" फिर उन्होंने हंसते हुए एक मीम वीडियो के अंदाज में कहा, "गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला, आपने 4 सवाल पूछ लिए." दरसअल सोशल मीडिया पर एक मीम काफी वायरल हो रहा है, जिसमे वह बोलता है कि गुस्सा हो रहे हो आप. सूर्या के इस जवाब पर वहां बैठे सभी लोगों की हंसी छूट गई.

Suryakumar Yadav's dissapointment on not receiving the trophy.



"We took call on ground to not collect the trophy from Mohsin Naqvi but we waited on the ground for trophy, we won the trophy so we deserved to receive the same for playing so well".



Mohsin Naqvi ran away from…

ट्रॉफी नहीं दिए जाने पर बोले सूर्यकुमार यादव

एक पत्रकार ने इस बीच एक सवाल पूछा, "आज जो हुआ बीसीसीआई ने एसीसी को मेल किया कि हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी. अगर ये ऑफिशियल है या आपका निजी फैसला है? इस पर सूर्या ने जवाब देते हुए कहा, "मुझे पता नहीं आप किस ईमेल की बात कर रहे हो लेकिन ये फैसला हमने ग्राउंड पर ही लिया. और हम इंतजार कर रहे थे, आप जब जीतते हो, इतना अच्छा खेलते हो तो ट्रॉफी डिजर्व करते हो या नहीं?" इसके बाद पत्रकार ने कहा हां, तो सूर्या ने कहा, "इसका जवाब आपने ही दे दिया."