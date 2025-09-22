Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 सुपर-4 के भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बाद पाकिस्तान की टीम एक बार फिर सवालों के घेरे में है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस हाईवोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका दिया. इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपनी ही टीम को जमकर लताड़ा और कहा कि यह टीम 200 रन बनाकर भी मैच नहीं जीत सकती थी.

पाकिस्तान की कमजोर बॉलिंग पर सवाल

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान की दमदार फिफ्टी की मदद से 171 रन बनाए थे. टीम को उम्मीद थी कि यह स्कोर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाएगा, लेकिन भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने 105 रनों की साझेदारी कर मैच की दिशा शुरुआत से ही बदल दी.

मैच के बाद एक टीवी शो पर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की गेंदबाजी पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा, "अगर पाकिस्तान 200 रन भी बना लेता तो यह गेंदबाजी लाइन-अप उसे डिफेंड नहीं कर पाता. अबरार अहमद जैसे मेन बॉलर को पीछे रखकर सैम अयूब से गेंदबाजी कराना समझ से बाहर है. फहीम अशरफ से अगर गेंदबाजी करानी थी तो नई गेंद से कराते. टीम की रणनीति ही गलत थी.”

भारतीय बल्लेबाजों ने किया बॉलर का भंडाफोड़

अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं दिया. उन्होंने खासकर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने आगे कहा, "हारिस रऊफ ने एक भी भारतीय बल्लेबाज को आउट नहीं किया. जो विकेट मिले वो भारतीय बल्लेबाजों की गलती से आए. गेंदबाजों ने खुद कोई कमाल नहीं दिखाया."

टीम इंडिया की बैटिंग की तारीफ

अख्तर ने भारतीय बल्लेबाजों की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक शर्मा आउट न हुए होते तो भारत यह मैच 5 ओवर पहले ही खत्म कर देता. शोएब ने यह भी जोड़ा, "टीम इंडिया में केएल राहुल नहीं थे, वरना पाकिस्तान के हालात और भी खराब होते. संजू सैमसन इस लाइन-अप की कमजोर कड़ी थे, लेकिन बाकी सभी बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया."

पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी

पाकिस्तान की इस हार से टीम मैनेजमेंट पर दबाव और बढ़ गया है. गेंदबाजों की लगातार नाकामी और गलत रणनीति पर अब सवाल उठने लगे हैं. शोएब अख्तर की यह सख्त आलोचना इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस समय गहरी मुश्किल में है.