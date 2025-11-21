हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड

Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क 58 रन देकर 7 विकेट लिए, जबकि ब्रेंडन डोगेट और कैमरून ग्रीन ने 1-1 विकेट हासिल किया है.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 21 Nov 2025 11:59 AM (IST)
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एशेज में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं. स्टार्क ने इंग्लैंड के विरुद्ध पर्थ स्टेडियम में जारी एशेज 2025-26 सीरीज के शुरुआती मुकाबले की पहली पारी में 'पंजा' मारा है.

इसी के साथ स्टार्क ने एशेज सीरीज में 100 विकेट भी पूरे कर लिए. स्टार्क ने 23 मुकाबलों की 43 पारियों में इस मुकाम को हासिल किया है. मिचेल स्टार्क ने टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक विकेट के मामले में वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस को पछाड़ दिया है, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के 98 मुकाबलों में 405 विकेट हासिल किए थे.

पर्थ में खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. टीम ने 32.5 ओवरों में 172 पर ऑल आउट हो गई. इंग्लैंड की टीम को मुकाबले की छठी गेंद पर ही जैक क्रॉली (0) के रूप में बड़ा झटका लगा। टीम उस समय तक अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी।

इसके बाद ओली पोप ने बेन डकेट के साथ दूसरे विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन डकेट 21 रन पर आउट हो गए.

यह टीम 39 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी. यहां से ओली पोप ने हैरी ब्रूक के साथ चौथे विकेट के लिए 67 गेंदों में 55 रन जुटाकर टीम को शतक के करीब पहुंचाया. ओली पोप ने इस पारी में 58 गेंदों का सामना करते हुए 46 रन बनाए.

जेमी स्मिथ ने ब्रूक के साथ छठे विकेट के लिए 30 गेंदों में 45 रन जोड़े. ब्रूक ने इस पारी में 52 रन का योगदान दिया, जिसमें 1 छक्का और पांच चौके लगाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क 58 रन देकर 7 विकेट लिए, जबकि ब्रेंडन डोगेट और कैमरून ग्रीन ने 1-1 विकेट हासिल किया है.

Published at : 21 Nov 2025 11:56 AM (IST)
Ashes England INDIA MITCHELL STARC Ashes 2025-26
