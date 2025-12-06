20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीत लिया. आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय क्रिकेट टीम लगातार 20 टॉस हारने के बाद वनडे में टॉस जीतने में सफल हुई है. इससे पहले आखिरी बार भारतीय कप्तान ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में टॉस जीता था.

2023 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने टॉस जीता था. इसके बाद सभी भारतीय कप्तान वनडे में टॉस हारे हैं. केएल राहुल भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती दोनों वनडे मैचों में टॉस हार गए थे, लेकिन विशाखापट्टनम में खेले जा रहे तीसरे वनडे में किस्मत पलट गई. इस बार रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

जानें टॉस के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान केएल राहुल

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में केएल राहुल ने टॉस जीतने के बाद कहा, "ओस को देखते हुए लक्ष्य का पीछा करना बेहतर रहेगा. इससे पहले गेंदबाजी करना सही है. हमने कल रात यहां प्रैक्टिस की थी. ओस थी और ये रांची और रायपुर की तरह जल्दी नहीं आई. हम टारगेट को चेज करना चाहते हैं. देखते हैं कि हम पहले बॉलिंग कैसी करते हैं. विकेट अच्छा लग रहा है. हम पिछले दो मैचों में जिस तरह से खेले हैं, उससे बहुत खुश हैं. कंडीशन को देखते हुए हमने अच्छा किया है और बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं."

तीसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा

तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन- रियान रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी नगिदी और ओटनील बार्टमैन