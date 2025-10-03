ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके

IND A vs AUS A ODI Series: एशिया कप 2025 में जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं. कानपुर में इस सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. एशिया कप के समाप्त होने के बाद दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ये परीक्षा है, जिसमें अभिषेक शर्मा '0' पर आउट हो गए. वहीं तिलक वर्मा ने दमदार 94 रनों की पारी खेली है. इस मैच में रियान पराग के बल्ले से भी रन निकले हैं.

'जीरो' पर आउट हुए अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा के बल्ले से एशिया कप में खूब रन देखने को मिले थे. एशिया कप 2025 में अभिषेक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक का बल्ला खामोश रहा और वे पहली गेंद पर ही आउट हो गए.

अभिषेक शर्मा के लिए आज काफी बड़ा दिन था. अभिषेक की सगी बहन कोमल शर्मा की आज 3 अक्टूबर को शादी हो रही है. वहीं अभिषेक नेशनल ड्यूटी निभाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं. लेकिन आज के मैच में अभिषेक बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.

तिलक वर्मा ने खेली धमाकेदार पारी

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाने वाले तिलक वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे वनडे में 122 गेंदों में 94 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस पारी में तिलक ने 5 चौके और 4 छक्के लगाए. तिलक ने टी20 के साथ ही वनडे में भी फॉर्म बरकरार रखी है. 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही सीरीज में तिलक को टीम में शामिल किया जा सकता है.

रियान पराग ने ठोका अर्धशतक

भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच कानपुर में चल रही इस अनऑफिशियल वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में रियान पराग भी चमके. रियान ने 54 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें इस बल्लेबाज ने 6 चौके और एक छक्का लगाया. भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 247 रनों का लक्ष्य दिया है.

