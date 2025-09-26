हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सInd Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’

Ind Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’

बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा ने भारत को खुली चुनौती दे दी है. उन्होंने बोला की हमारी टीम खास है, हम किसी को भी हरा सकते हैं, यहां तक कि इंडिया को भी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Sep 2025 09:48 AM (IST)
Asia Cup 2025 Final: दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रोमांचक 11 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इस जीत के साथ ही अब यह तय हो गया है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 28 सितंबर को एशिया कप के फाइनल में होने वाला है. जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत को चैलेंज करते हुए कहा कि उनकी टीम किसी को भी हरा सकती है, यहां तक कि भारत को भी.

सलमान का बड़ा बयान

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा, “अगर हम इस तरह के मुकाबले जीत सकते हैं, तो हम एक बहुत स्पेशल टीम हैं. हमारी टीम में हर खिलाड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाया है. हालांकि, बैटिंग में हमे सुधार की जरूरत है, लेकिन हम उस पर काम करेंगे. हमें पता है कि फाइनल में हमें क्या करना है और हम रविवार को पूरी ताकत से उतरेंगे.”

सलमान ने यह भी कहा, “हमारी टीम में जो आत्मविश्वास है, वह हमें किसी भी टीम को चुनौती देने का हक देता है. भारत जैसे मजबूत टीम के खिलाफ भी हम अपना बेस्ट देंगे.”

शाहीन अफरीदी की तारीफ

पाकिस्तान की जीत में गेंदबाजी का अहम योगदान रहा. खासकर शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी जीता. कप्तान सलमान ने कहा, “शाहीन एक खास खिलाड़ी हैं. उन्होंने जो टीम के लिए जरूरत थी, वह दिया. हम शुरू में गेंदबाजी में अच्छा दबाव बना पाए, यही वजह है कि हम मैच जीत सके.”

बांग्लादेश की हार का कारण

वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के स्टैंड-इन कप्तान जकर अली ने हार के लिए अपनी टीम की बैटिंग को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा, “पिछले दो मैचों में हमारी बैटिंग कमजोर रही है. गेंदबाजी ने अच्छा काम किया, लेकिन बैटिंग ने हमें मैच हारने पर मजबूर किया.”

फाइनल का रोमांच

अब एशिया कप 2025 का फाइनल एक बहुप्रतीक्षित मुकाबला बन चुका है. भारत और पाकिस्तान के बीच यह तीसरी भिड़ंत होगी. पहले ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में दोनों टीमें एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं और दोनो मैचों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है. अब फाइनल में दोनों टीमें सब कुछ दांव पर लगाकर उतरेंगी और यह मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए यादगार होगा. 

Published at : 26 Sep 2025 09:48 AM (IST)
Asia Cup Final Salman Ali Agha IND VS PAK TEAM INDIA Asia Cup 2025
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Embed widget