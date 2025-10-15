वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल मैदान पर अपने विस्फोटक शॉट्स और ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर हैं. आईपीएल से लेकर कैरेबियन प्रीमियर लीग तक, रसेल का नाम आते ही दर्शकों के दिलों में उत्साह भर जाता है, लेकिन मैदान के बाहर भी रसेल की जिंदगी ग्लैमर से भरपूर है. उनकी पत्नी जेसिम लोरा (Jassym Lora Russell) न केवल बेहद खूबसूरत हैं, बल्कि अपने अंदाज, ग्लैमर और कॉन्फिडेंस से सोशल मीडिया पर भी राज करती हैं.

मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं जेसिम लोरा

जेसिम लोरा पेशे से मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिजनेसवुमन हैं. उन्होंने कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम किया है और फैशन इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है और इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं.

वो फिटनेस और फैशन दोनों की बड़ी दीवानी हैं. जेसिम का ड्रेसिंग सेंस और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी उन्हें किसी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखाती. उनकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल हो जाते हैं.

रसेल की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम

जेसिम मैदान पर अक्सर अपने पति रसेल और उनकी टीम को सपोर्ट करने पहुंच जाती हैं. वो अक्सर अपनी बेटी के साथ स्टेडियम में नजर आती हैं और हर मैच में पति को मोटिवेट करती हैं.

आईपीएल के दौरान जेसिम कई हफ्तों तक भारत में रहती हैं और लगभग हर मुकाबले में स्टैंड्स में मौजूद रहती हैं. वो अपनी बेटी संग रसेल की टीम को सपोर्ट करती हैं. उनके परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती हैं.

जेसिम लोरा भले ही अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन वो उतनी ही फैमिली-ओरिएंटेड भी हैं. रसेल जब क्रिकेट से फुर्सत में होते हैं, तो यह कपल अपनी बेटी संग छुट्टियां मनाने निकल जाता है. रसेल कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनकी जिंदगी में जेसिम ने “लकी चार्म” का काम किया है और वो मेरी ताकत हैं, वो मुझे बैलेंस में रखती हैं.