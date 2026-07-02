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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकिसी ने बीच मैच तो किसी ने एक पोस्ट डालकर कहा अलविदा, 4 क्रिकेटर जिनके संन्यास ने पूरी दुनिया को चौंका दिया

किसी ने बीच मैच तो किसी ने एक पोस्ट डालकर कहा अलविदा, 4 क्रिकेटर जिनके संन्यास ने पूरी दुनिया को चौंका दिया

क्रिकेट में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने संन्यास के फैसले से सभी को चौंकाया दिया था. इस लिस्ट में भारतीय महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 02 Jul 2026 06:09 AM (IST)
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क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपने संन्यास के फैसले से फैंस को पूरी तरह हैरान कर दिया. किसी ने सीरीज के बीच में क्रिकेट छोड़ने का फैसला लिया तो किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने करियर का अंत कर दिया. इस सूची में बेन स्टोक्स, एबी डिविलियर्स और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज शामिल हैं.

बेन स्टोक्स

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पहले वनडे क्रिकेट से अचानक संन्यास लेकर सुर्खियों में आए थे. इसके बाद जून 2026 में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लेते हुए इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. इससे कुछ दिन पहले वह नाइट क्लब विवाद के कारण चर्चा में रहे थे और एक मैच के लिए टीम से बाहर भी कर दिए गए थे. हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत कर दिया.

एबी डिविलियर्स

दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने मई 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका दिया था. उस समय वह शानदार फॉर्म में थे और 2019 वनडे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक साल का समय बचा था. वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा, “मैं अब थक चुका हूं और आगे खेलने की ऊर्जा नहीं बची है.” अपने करियर के सुनहरे दौर में तीनों फॉर्मेट से एक साथ संन्यास लेने का उनका फैसला फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था.

महेंद्र सिंह धोनी

भारत के सबसे सफल कप्तानों में शामिल महेंद्र सिंह धोनी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं. साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न टेस्ट ड्रॉ होने के तुरंत बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. किसी को इसकी भनक तक नहीं थी कि वह सीरीज के बीच में ऐसा फैसला ले लेंगे. इसके बाद साल 2020 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर इंटरनेशनल क्रिकेट को पूरी तरह अलविदा कह दिया, जिससे करोड़ों क्रिकेट फैंस भावुक हो गए.

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बेन स्टोक्स

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेकर पहले सभी को चौंकाया और फिर जून 2026 में एक और बड़ा फैसला लिया. उन्होंने इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी छोड़ने के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. नाइट क्लब विवाद के बाद वह पहले ही सुर्खियों में थे और एक मुकाबले के लिए टीम से बाहर भी किए गए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लगा दिया.

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Published at : 02 Jul 2026 06:09 AM (IST)
Tags :
Ben Stokes AB De Villiers MS DHONI
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