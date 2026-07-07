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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCM विजय ने चेन्नई 'थाला' को किया स्पेशल बर्थडे विश, जानें एमएस धोनी के जन्मदिन पर क्या बोले

CM विजय ने चेन्नई 'थाला' को किया स्पेशल बर्थडे विश, जानें एमएस धोनी के जन्मदिन पर क्या बोले

MS Dhoni 45th Birthday: एमएश धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर तमिलनाडु के CM विजय ने थाला को बधाई दी.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Curated By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Jul 2026 04:08 PM (IST)
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CM Vijay Wish MS Dhoni on 45th Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी आज यानी 07 जुलाई 2026 को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर दुनियाभर के तमाम लोग थाला को बधाई दे रहे हैं. अब बधाई देने वालों की लिस्ट में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्ट विजय का नाम भी शामिल हो गया. 

सीएम विजय ने चेन्नई थाला को खास अंदाज में जन्मदिन विश किया. सीएमओ तमिलनाडु के पेज से धोनी के बर्थडे को लेकर एक पोस्ट शेयर हुआ. इसमें लिखा गया, "आपके नाम की गूंजती हर सीटी से लेकर उन अनगिनत लोगों तक जिन्हें आपने प्रेरित किया है, आपका सफर तमिलनाडु के खेल-जुनून का एक अनमोल हिस्सा बन गया है!"

आगे जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा गया, "हमारे 'कैप्टन कूल' महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई! आपकी आसाधारण क्रिकेट विरासत, शांत लीडरशिप और विनम्र स्वभाव ने लोगों को प्रेरित करना जारी रखा है. आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और आने वाले कई सालों की सफलता की कामना करता हूं. आपके लिए बजने वाली सीटियां और भी तेज होती रहें!"

धोनी का आईपीएल खेलना जारी

बता दें कि धोनी ने अभी आईपीएल खेलना जारी रखा है. हां वो अलग बात है कि 2026 सीजन में वह इंजरी के चलते एक भी मैच नहीं खेल सके थे. वहीं उन्होंने संन्यास को लेकर कोई बात नहीं की. अगर माही 2027 आईपीएल के लिए मैदान पर उतरते हैं, तो वह टूर्नामेंट के इतिहास में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे. 

एमएस धोनी का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

धोनी ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट की 144 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 38.09 की औसत से 4876 रन स्कोर किए. इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 33 अर्धशतक निकले. वनडे की 297 पारियों में बैटिंग करते हुए माही ने 50.57 की औसत से 10773 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल रहे. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 85 पारियों में बैटिंग करते हुए धोनी के बल्ले से 1617 निकले. 

 

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Published at : 07 Jul 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu MS DHONI CM Vijay MS Dhoni 45th Birthday
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