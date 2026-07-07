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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'भारतीय क्रिकेट को मेरा...', अचानक ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव? पोस्ट से मचा हडकंप

'भारतीय क्रिकेट को मेरा...', अचानक ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव? पोस्ट से मचा हडकंप

Suryakumar Yadav: सूर्या ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके हडकंप मचा दिया. उन्होंने अपनी पोस्ट में कई बातें लिखीं, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का भी जिक्र हुआ.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Curated By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Jul 2026 02:45 PM (IST)
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Suryakumar Yadav Social Media Post: भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. कप्तानी से हटाए जाने के साथ टीम में भी उनकी जगह खत्म हो गई. आयरलैंड दौरे पर खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज के साथ सूर्या का मेन इन ब्लू के साथ सफर खत्म हुआ. इसके बाद से उन्हें टीम में जगह नहीं मिली. अब सूर्या एक पोस्ट करके हडकंप मचा दिया, जिसमें उन्होंने ने टीम को सपोर्ट करने की बात कही. 

इसके अलावा सूर्या की पोस्ट में वैभव सूर्यवंशी का जिक्र हुआ. बाकी उन्होंने एक झूठे बयान की भी बात की और फैंस से अपील करते हुए कहा कि ऐसी चीजों पर यकीन न करें. 

पोस्ट में सूर्या ने क्या लिखा?

सूर्या ने लिखा, "मैं टीम के लिए बहुत खुश हूं और हमेशा उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. मुझे पता है कि लड़के अपना सबकुछ दे रहे हैं और उनके लिए हमेशा मेरा सपोर्ट रहेगा."

आगे वैभव सूर्यवंशी को लेकर सूर्या ने लिखा, "एक खास शब्द वैभव के लिए- आप उस सफर की शुरुआत में हो जो उम्मीदों और रोमांच से भरा हुआ है. हर पल का मजा लीजिए और देश को गर्व महसूस कराते रहिए."

फिर आगे झूठे बयान को लेकर सूर्या ने लिखा, "मैंने ध्यान दिया कि एक बयान सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसको मेरे साथ गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है. मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने ऐसा किसी तरह का बयान नहीं दिया. कृप्या बेबुनियाद जानकारी पर यकीन और उसे शेयर न करें."

आगे लिखा, "भारतीय क्रिकेट, टीममेट्स और खेल के लिए मेरा सपोर्ट हमेशा शब्दों से ज्यादा बोलेगा, जिनको गलत तरीके से मेरे साथ जोड़ा जा रहा है."

सूर्यकुमार यादव का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

सूर्या ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 1 टेस्ट, 37 वनडे और 113 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. इकलौते टेस्ट में उन्होंने 8 रन बनाए. वनडे की 35 पारियों में उनके बल्ले से 773 रन निकले. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 107 पारियों में बैटिंग करते हुए 3272 रन स्कोर कर लिए हैं. 

 

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता

Published at : 07 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV Vaibhav Sooryavanshi
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