रोनाल्डो का आखिरी मैच देखने पहुंचे एमएस धोनी और विराट कोहली! वायरल तस्वीर से मचा हंडकप

Virat Kohli and MS Dhoni, Cristiano Ronaldo Last Match: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम मंगलवार (07 जुलाई) को राउंड ऑफ 16 में स्पेन के खिलाफ 0-1 से हार झेलने के बाद 2026 फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) से बाहर हो गई. अमेरिका के डलास स्टेडियम में खेला गया यह रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप मैच था, जिसे देखने के लिए एमएस धोनी और विराट कोहली भी पहुंचे थे, ऐसा एक वायरल तस्वीर में दावा किया जा रहा है.

तस्वीर में देखा जा सकता है कि एमएस धोनी और विराट कोहली स्टैंड्स में बैठे नजर आ रहे हैं. तस्वीर पर पुर्तगाल और स्पेन मैच की स्कोरिंग भी एक कोने पर नजर आ रही है. उसके बगल में टाइम लिखा हुआ आ रहा है, जिसके मुताबिक 13:33 मिनट का खेल हो चुका है.

पहली नजर में देखने पर ऐसा ही लग रहा है कि तस्वीर असली है और उसे किसी वीडियो से काटा गया है. वहीं कैप्शन में लिखा गया, "विराट कोहली और एमएस धोनी स्पेन बनाम पुर्तगाल का मैच देख रहे हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उत्साह बढ़ा रहे हैं."

Virat Kohli & MS Dhoni watching the Spain vs. Portugal match and cheering for Cristiano Ronaldo 🐐 pic.twitter.com/5oCyhuoUFd — Central Cricket (@arshdeep3444) July 6, 2026

क्या है तस्वीर की असल हकीकत?

अब आइए जान लेते हैं कि इस वायरल तस्वीर की असल हकीकत क्या है. तो आपको बता दें कि इस तस्वीर में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है. कोहली या फिर धोनी की तरफ से इस तरह की कोई पोस्ट सामने नहीं आई. धोनी इस आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि कोहली इन दिनों इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज की तैयारी में जुटे हैं. लिहाजा वायरल फोटो की किसी भी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी.

रोनाल्डो ने खेल लिया वर्ल्ड कप का आखिरी मैच

यह रोनाल्डो के करियर का आखिरी वर्ल्ड कप था. इस दफा उन्होंने छठी बार विश्व कप में हिस्सा लिया. स्पेन के खिलाफ मैच से पहले रोनाल्डो ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की थी कि वह अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. इस तरह उन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप में आखिरी मैच खेल लिया. रोनाल्डो ने उन खिलाड़ियों में शुमार रहे, जिन्होंने एक भी फीफा वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता.

यह भी पढ़ें: CM विजय ने चेन्नई 'थाला' को किया स्पेशल बर्थडे विश, जानें एमएस धोनी के जन्मदिन पर क्या बोले

'भारतीय क्रिकेट को मेरा...', अचानक ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव? पोस्ट से मचा हडकंप