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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC Latest T20 Ranking: अभिषेक शर्मा की बादशाहत खत्म, T20 रैंकिंग में गंवाया No-1 का स्थान, जानिए किसने छीना ताज

ICC Latest T20 Ranking: अभिषेक शर्मा की बादशाहत खत्म, T20 रैंकिंग में गंवाया No-1 का स्थान, जानिए किसने छीना ताज

ICC Latest T20 Ranking: पिछले साल जुलाई में नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा का ताज उनसे छिन गया है. आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, अभिषेक दूसरे स्थान पर आ गए हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 01 Jul 2026 02:28 PM (IST)
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भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज से पहले अभिषेक शर्मा को बड़ा झटका लगा है, ICC की ताजा रैंकिंग में वह दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. अभिषेक पिछले साल जुलाई में नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने थे. उनका ये ताज छीनने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के ही बल्लेबाज हैं. बुधवार, 1 जुलाई को जारी रैंकिंग में ईशान किशन नए नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 01 Jul 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma T20 Rankings India Vs England T20 ISHAN KISHAN T20 Ranking Batsman
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