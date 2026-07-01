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ICC Latest T20 Ranking: अभिषेक शर्मा की बादशाहत खत्म, T20 रैंकिंग में गंवाया No-1 का स्थान, जानिए किसने छीना ताज
ICC Latest T20 Ranking: पिछले साल जुलाई में नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा का ताज उनसे छिन गया है. आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, अभिषेक दूसरे स्थान पर आ गए हैं.
भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज से पहले अभिषेक शर्मा को बड़ा झटका लगा है, ICC की ताजा रैंकिंग में वह दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. अभिषेक पिछले साल जुलाई में नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने थे. उनका ये ताज छीनने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के ही बल्लेबाज हैं. बुधवार, 1 जुलाई को जारी रैंकिंग में ईशान किशन नए नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने.
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