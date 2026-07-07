क्या अब कभी टीम इंडिया में नहीं लौटेंगे संजू सैमसन? जिम्बाब्वे टूर का क्या है पूरा सच

क्या संजू सैमसन टीम इंडिया से हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं? भारतीय क्रिकेट फैंस इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं. ये वही सैमसन हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार तीन अर्धशतकीय पारी खेलते हुए भारत को विश्व विजेता बनाने में यहां योगदान दिया था. अब अचानक जिम्बाब्वे टूर से उन्हें बाहर कर दिया गया है.

संजू सैमसन को लेकर सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यूके टूर पर जब उन्होंने 3 पारियों में सिर्फ 6 रन बनाए तो उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका दे दिया गया. पहले प्लेइंग इलेवन और फिर स्क्वाड से ही ड्रॉप हो गए. आखिर क्या है जिम्बाब्वे टूर का पूरा सच, क्या सैमसन के टीम इंडिया में वापस आने की कोई उम्मीद बची भी है या नहीं?

सैमसन इस सीरीज में करेंगे वापसी

संजू सैमसन हमेशा के लिए टीम इंडिया से बाहर नहीं हुए हैं. दरअसल सितंबर-अक्टूबर महीने में जापान में एशियन गेम्स खेले जाने हैं. BCCI एशियाई खेलों का स्क्वाड पहले ही घोषित कर चुकी है, जिसमें संजू सैमसन को शामिल किया गया था. जाहिर है, सैमसन हमेशा के लिए भारतीय टीम से बाहर तो नहीं हुए हैं. अब सवाल है कि उन्हें जिम्बाब्वे टूर से क्यों बाहर हुए?

जिम्बाब्वे टूर से क्यों बाहर हुए?

रिपोर्ट्स की मानें तो संजू सैमसन हमेशा के लिए टीम इंडिया से बाहर नहीं हुए हैं. कुछ हफ्तों बाद उनकी भारतीय टीम में वापसी संभव है. दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि जिम्बाब्वे टूर पर युवा खिलाड़ियों को अधिक मौके देने की प्लानिंग की गई है. इसलिए संजू सैमसन को जिम्बाब्वे टूर के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल भी किया जाता तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में शायद जगह नहीं मिलती.

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जिम्बाब्वे टूर के लिए भारतीय स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

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