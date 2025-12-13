हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूटिलिटीक्या अब भी करवा सकते हैं लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन, क्या है प्रोसेस?

क्या अब भी करवा सकते हैं लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन, क्या है प्रोसेस?

13 दिसंबर 2025 यानी आज नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें आप अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवा सकते हैं. इस अवसर पर आप अपने चालान को माफ या कम करवा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 13 Dec 2025 11:25 AM (IST)
अगर आपका भी किसी वाहन का चालान पेंडिंग है या आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल का चालान या जुर्माना माफ या कम हो जाए, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. पूरे देशभर में 13 दिसंबर 2025 यानी आज लोक अदालत लगने जा रही है, जिसकी मदद से आप अपने लंबित या पेंडिंग जुर्माने का सेटलमेंट करवा सकते हैं.

ऐसे में आपके मन में भी यही सवाल आता होगा कि हम लोक अदालत के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें इस दौरान जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करने की वजह से आपका केस रद्द भी हो सकता है.

साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत

13 दिसंबर शनिवार को साल 2025 की आखिरी नेशनल लोक अदालत लग रही है. इसमें आप अपने छोटे चालान या जुर्माने का निपटारा करवा सकते हैं. अगर आप अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं, तो कुछ मामलों में आपके जुर्माने या चालान को माफ भी किया जा सकता है. इन लोक अदालतों में ट्रैफिक लाइट जंप, हेलमेट न पहनना, वाहनों के आम चालान और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे छोटे उल्लंघनों से जुड़े चालानों पर राहत दी जा सकती है.

किन मामलों में लोक अदालत से नहीं मिलेगी राहत

सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने बड़े या गंभीर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो लोक अदालत में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती. इसमें हिट एंड रन केस, शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करके ड्राइविंग करना या ड्राइविंग करते समय आपके वाहन से कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाना शामिल है. इन सभी मामलों में आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी.

लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें

  • ट्रैफिक चालान के लिए लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है. इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA या अपने राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट खोली जा सकती है. दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक साइट के जरिए भी लोक अदालत से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
  • वेबसाइट खोलने के बाद वहां मौजूद लोक अदालत सेक्शन को खोजना होता है, जहां ऑनलाइन टोकन या रजिस्ट्रेशन से जुड़ा लिंक दिया रहता है. इस लिंक पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, चालान नंबर या केस नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरनी होती है. सही जानकारी देना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी तरह की गलती होने पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है.
  • जानकारी भरने के बाद उपलब्ध तारीख और समय के अनुसार स्लॉट या टोकन बुक किया जाता है. टोकन बुक होने के बाद मोबाइल पर कन्फर्मेशन मैसेज या टोकन नंबर मिल जाता है, जो लोक अदालत में सुनवाई के दौरान जरूरी होता है.

सुनवाई के दिन किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

लोक अदालत में पेशी के दिन चालान से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखना अनिवार्य होता है. इसमें चालान की कॉपी, पहचान पत्र, वाहन की RC और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल होते हैं. इन दस्तावेजों के बिना मामला सुना नहीं जा सकता, इसलिए पहले से सभी कागजात तैयार रखना जरूरी है.

उसी दिन भी मिल सकता है रजिस्ट्रेशन का मौका

अगर 13 दिसंबर 2025 को आपके शहर या जिले में लोक अदालत लग रही है, तो आम तौर पर उसी दिन भी रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिल जाता है. कई जगहों पर सुबह आयोजन स्थल पर अलग से काउंटर लगाए जाते हैं, जहां मौके पर नाम दर्ज कराया जा सकता है या टोकन लिया जा सकता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि लोक अदालत में भीड़ ज्यादा होती है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अक्सर तय समय सीमा, जैसे दोपहर तक ही चलती है.

ऐसे में देर से पहुंचने पर परेशानी हो सकती है. जिन लोगों ने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या टोकन बुक कर रखा होता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और उनका मामला जल्दी निपट जाता है. इसलिए लोक अदालत में जाने से पहले तैयारी करना ज्यादा फायदेमंद रहता है.

Published at : 13 Dec 2025 11:25 AM (IST)
