हर महीने होने वाले पीरियड पेन को करें दूर, आजमाएं ये आसान देसी इलाज

पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है. इस दौरान कुछ महिलाओं को पीरियड्स में लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की शिकायत रहती हैं, तो कुछ महिलाओं को इस दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है. पीरियड्स तब शुरू होते हैं, जब लड़कियां प्यूबर्टी में होती है यानी जब कोई लड़की मेच्योर होना शुरू होती है.

हर महीने आने वाला पीरियड्स का समय कई महिलाओं के लिए मुश्किल भरा हो सकता है. इस दौरान पेट, कमर या जांघों में दर्द महसूस होता है जिसे मेडिकल भाषा में डिसमेनोरिया कहा जाता है, कभी-कभी ये दर्द इतना तेज होता है कि डेली लाइफ के काम भी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन कुछ घरेलू और देसी उपाय की मदद से आप इस दर्द को कम कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि हर महीने होने वाले पीरियड पेन को दूर करने के लिए कौन से देसी इलाज अपनाएं.

पीरियड्स के दर्द के कुछ आम कारण

महिलाओं को पीरियड्स में होने वाले दर्द के कई कारण हैं जैसे बच्चेदानी की मांसपेशियों का सिकुड़ना, हार्मोन का इंबैलेंस,एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस में गांठ, पेल्विक इन्फ्लेमेशन या बहुत ज्यादा स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल, इन कारणों से महिलाओं को ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और इससे पीरियड्स के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव भी होते हैं जैसे पेट और कमर में दर्द या खिंचाव, थकान और कमजोरी, मूड बदलना या चिड़चिड़ापन, पेट फूलना और भूख में बदलाव, सिर दर्द या माइग्रेन, चेहरे पर पिंपल्स का निकलना या नींद में परेशानी.

पीरियड्स में दर्द कम करने के आसान देसी इलाज

1. गर्म पानी की थैली से सेंक करें - पेट या कमर के नीचे वाले हिस्से में 10-15 मिनट तक गर्म पानी की बोतल या हीट पैड रखने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और दर्द जल्दी कम होता है. अगर दर्द ज्यादा हो रहा हो तो गर्म तौलिया या हीट पैड से पेट और कमर पर दिन में 2 से 3 बार सिकाई करें,

2. पानी ज्यादा पिएं - पीरियड्स में दर्द कम करने के लिए गर्म पानी पीएं. हल्का गर्म पानी शरीर में ब्लड पलो सही रखता है और ऐंठन से राहत दिलाता है.

3. हल्का योग या स्ट्रेचिंग करें - महिलाओं को पीरियड्स में ज्यादा दर्द होने पर हल्का योग या स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जैसे चाइल्ड पोज, कैट-काउ पोज, इन्हें करने से शरीर खुलता है और दर्द से राहत मिलता है.

4. अदरक-हल्दी की चाय पिएं - पीरियड्स में दर्द कम करने के लिए अदरक-हल्दी की चाय पीना फायदेमंद हो सकता है. इन दोनों में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं. इससे दर्द भी कम होता है और मूड भी बेहतर होता है.

5. सौंफ का पानी पिएं - एक चम्मच सौंफ रातभर पानी में भिगो दें और सुबह इसे छानकर खाली पेट पिएं, इससे पेट की ऐंठन कम होती है और पीरियड्स नियमित रहते हैं.

6. तिल और गुड़ खाएं - 1-2 चम्मच तिल और थोड़ा गुड़ मिलाकर छोटी खाने से पीरियड्स में दर्द कम होता है. तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को

7. एसेंशियल ऑयल से हल्की मालिश करें - गर्म तेल जैसे लैवेंडर या नारियल तेल से पेट और कमर पर हल्के हाथों से मालिश करने से दर्द कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

8. कैफीन और तली-भुनी चीजों से दूर रहें - पीरियड्स में दर्द कम करने के लिए कैफीन और तली-भुनी चीजों को अवॉइड करें. इससे पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है और दर्द और बढ़ सकता है.

