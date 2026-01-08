बिना पिन और ओटीपी दिए भी खाली हो रहा खाता, पूरी दुनिया में फैला नया स्कैम

आज के समय में घूमना-फिरना और डिजिटल पेमेंट एक-दूसरे से जुड़ चुके हैं. जब भी हम ट्रैवल पर जाते हैं, तो कैश रखने के बजाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट का यूज ज्यादा करते हैं. बस फोन या कार्ड टैप किया और पेमेंट हो गया न लाइन, न झंझट. लेकिन यही सुविधा अब लोगों के लिए बड़ा खतरा भी बनती जा रही है.

दुनियाभर में एक नया और खतरनाक डिजिटल फ्रॉड सामने आया है, जिसे घोस्ट टैपिंग स्कैम कहा जा रहा है. यह स्कैम खासकर उन लोगों को निशाना बना रहा है जो टूरिस्ट जगहों पर जाते हैं और टैप-टू-पे (Contactless Payment) का ज्यादा यूज करते हैं. इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि इस स्कैम में न तो पिन डालना पड़ता है और न ही ओटीपी आता है, फिर भी खाते से पैसे निकल जाते हैं.

क्या है घोस्ट टैपिंग स्कैम?

घोस्ट टैपिंग एक तरह का डिजिटल धोखा है, जिसमें स्कैमर आपके बहुत पास आकर आपके कार्ड या स्मार्टफोन से चुपचाप पेमेंट कर लेता है. इसके लिए वह NFC (Near Field Communication) टेक्नोलॉजी का गलत यूज करता है. अगर आपके कार्ड या मोबाइल में टैप-टू-पे फीचर चालू है, तो स्कैमर अपने खास डिवाइस या मोबाइल से आपके अकाउंट से पैसे काट सकता है और आपको भनक तक नहीं लगती है. न कार्ड स्वाइप होता है, न मशीन में डाला जाता है, न ही कोई ओटीपी आता है.

यह स्कैम कैसे काम करता है?

आजकल Apple Pay, Google Pay, Samsung Wallet और कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स में NFC टेक्नोलॉजी होती है. इसी का फायदा स्कैमर उठाते हैं. स्कैमर्स अपने पास पोर्टेबल NFC रीडर या बदला हुआ स्मार्टफोन रखते हैं. वे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, त्योहार, मेले, बाजार और टूरिस्ट स्पॉट्स जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर घूमते रहते हैं. कई बार वे नकली दुकानदार बनकर छोटे भुगतान के लिए टैप-टू-पे करने को कहते हैं. कुछ मामलों में वे बस आपके पास खड़े होकर ही ट्रांजैक्शन ट्रिगर कर देते हैं. कई सेकंड का यह संपर्क काफी होता है, और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. अक्सर या तो रकम ज्यादा कट जाती है या फिर यूजर को बाद में पता चलता है कि कोई ट्रांजैक्शन हो चुका है.

किन देशों और जगहों पर ज्यादा खतरा?

अभी तक सरकारों ने कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्कैम तेजी से फैल रहा है. इसके मामले खासतौर पर अमेरिका में बड़े इवेंट्स और फेस्टिवल्स के दौरान, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों में, फ्रांस, स्पेन, इटली, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे पॉपुलर टूरिस्ट देश, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और ट्रांजिट हब्स पर सामने आ रहे हैं. जहां ज्यादा भीड़ होती है, वहां स्कैमर्स को आसानी से मौका मिल जाता है.

क्या Tap-to-Pay पूरी तरह असुरक्षित है?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टैप-टू-पे तकनीक अब भी कार्ड स्वाइप या डालने से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन एन्क्रिप्टेड होती है और डेटा चोरी करना आसान नहीं होता है. लेकिन अनजान जगहों और भीड़ में इसका गलत यूज हो सकता है. इसलिए तकनीक से डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है. थोड़ी-सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

यह भी पढ़ें : आपके आधार कार्ड पर कहीं कोई अजनबी तो नहीं चला रहा सिम, ऐसे कर सकते हैं चेक