Refrigerator Stabilizer: फ्रिज के ऊपर रखते हैं स्टेबलाइजर तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये दिक्कत
Refrigerator Stabilizer: अक्सर हम स्टेबलाइजर को फ्रिज के ऊपर ही रखते हैं. लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित हो सकती है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों.
Refrigerator Stabilizer: वोल्टेज स्टेबलाइजर फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए काफी जरूरी होते हैं. लेकिन फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर एक आम गलती है. वैसे तो आजकल के फ्रिज में अक्सर इनबिल्ट स्टेबलाइजर होते हैं लेकिन बाहरी स्टेबलाइजर को गलत जगह लगाने से ओवरहीटिंग और कम एफिशिएंसी के साथ-साथ आपके उपकरण को नुकसान भी हो सकता है. अपने फ्रिज की परफॉर्मेंस और लाइफ को बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर का सही इस्तेमाल और जगह जानना काफी ज्यादा जरूरी है. तो आइए जानते हैं.
Published at : 01 Oct 2025 12:53 PM (IST)
