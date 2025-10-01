स्टेबलाइजर को सीधा फ्रिज के ऊपर रखने से हवा का आना-जाना एकदम बंद हो जाता है. इस वजह से वह ओवरहीट हो सकता है. ज्यादा गर्मी की वजह से न सिर्फ स्टेबलाइजर खराब हो सकता है बल्कि फ्रिज के अंदरूनी कंपोनेंट भी खराब हो सकते हैं.