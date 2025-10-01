हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Refrigerator Stabilizer: फ्रिज के ऊपर रखते हैं स्टेबलाइजर तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये दिक्कत

Refrigerator Stabilizer: फ्रिज के ऊपर रखते हैं स्टेबलाइजर तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये दिक्कत

Refrigerator Stabilizer: अक्सर हम स्टेबलाइजर को फ्रिज के ऊपर ही रखते हैं. लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित हो सकती है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Oct 2025 12:53 PM (IST)
Refrigerator Stabilizer: अक्सर हम स्टेबलाइजर को फ्रिज के ऊपर ही रखते हैं. लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित हो सकती है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों.

Refrigerator Stabilizer: वोल्टेज स्टेबलाइजर फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए काफी जरूरी होते हैं. लेकिन फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर एक आम गलती है. वैसे तो आजकल के फ्रिज में अक्सर इनबिल्ट स्टेबलाइजर होते हैं लेकिन बाहरी स्टेबलाइजर को गलत जगह लगाने से ओवरहीटिंग और कम एफिशिएंसी के साथ-साथ आपके उपकरण को नुकसान भी हो सकता है. अपने फ्रिज की परफॉर्मेंस और लाइफ को बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर का सही इस्तेमाल और जगह जानना काफी ज्यादा जरूरी है. तो आइए जानते हैं.

1/6
स्टेबलाइजर इस बात को पक्का करता है कि आपके फ्रिज को लगातार वोल्टेज मिलती रहे. इससे आपका फ्रिज कम और ज्यादा दोनों वोल्टेज में सुरक्षित रहता है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक वोल्टेज के बदलने से फ्रिज के कंपोनेंट खराब हो सकते हैं.
स्टेबलाइजर इस बात को पक्का करता है कि आपके फ्रिज को लगातार वोल्टेज मिलती रहे. इससे आपका फ्रिज कम और ज्यादा दोनों वोल्टेज में सुरक्षित रहता है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक वोल्टेज के बदलने से फ्रिज के कंपोनेंट खराब हो सकते हैं.
2/6
कंप्रेसर और मोटर हर फ्रिज का एक मुख्य हिस्सा होता है. वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने की वजह से यह खराब हो सकता है जिससे फ्रिज ओवरहीट हो सकता है. स्टेबलाइजर ऐसा होने से रोकता है जिस वजह से कंप्रेसर ठीक से काम करता है.
कंप्रेसर और मोटर हर फ्रिज का एक मुख्य हिस्सा होता है. वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने की वजह से यह खराब हो सकता है जिससे फ्रिज ओवरहीट हो सकता है. स्टेबलाइजर ऐसा होने से रोकता है जिस वजह से कंप्रेसर ठीक से काम करता है.
3/6
एक स्थिर वोल्टेज को बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर काफी ज्यादा फायदा करता है. यह अंदरूनी कंप्लेंट को नुकसान से बचाता है जिससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और फ्रिज की लाइफ भी लंबी होती है.
एक स्थिर वोल्टेज को बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर काफी ज्यादा फायदा करता है. यह अंदरूनी कंप्लेंट को नुकसान से बचाता है जिससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और फ्रिज की लाइफ भी लंबी होती है.
4/6
स्टेबलाइजर को सीधा फ्रिज के ऊपर रखने से हवा का आना-जाना एकदम बंद हो जाता है. इस वजह से वह ओवरहीट हो सकता है. ज्यादा गर्मी की वजह से न सिर्फ स्टेबलाइजर खराब हो सकता है बल्कि फ्रिज के अंदरूनी कंपोनेंट भी खराब हो सकते हैं.
स्टेबलाइजर को सीधा फ्रिज के ऊपर रखने से हवा का आना-जाना एकदम बंद हो जाता है. इस वजह से वह ओवरहीट हो सकता है. ज्यादा गर्मी की वजह से न सिर्फ स्टेबलाइजर खराब हो सकता है बल्कि फ्रिज के अंदरूनी कंपोनेंट भी खराब हो सकते हैं.
5/6
नए मॉडर्न फ्रिज में पहले से ही इनबिल्ट स्टेबलाइजर आ रहा है. इसके ऊपर बाहरी स्टेबलाइजर लगाना बेकार है और इससे नुकसान भी हो सकता है. इसके लिए अपने फ्रिज के मैनुअल में देखें कि क्या आपके फ्रिज को अतिरिक्त स्टेबलाइजर की जरूरत है या नहीं.
नए मॉडर्न फ्रिज में पहले से ही इनबिल्ट स्टेबलाइजर आ रहा है. इसके ऊपर बाहरी स्टेबलाइजर लगाना बेकार है और इससे नुकसान भी हो सकता है. इसके लिए अपने फ्रिज के मैनुअल में देखें कि क्या आपके फ्रिज को अतिरिक्त स्टेबलाइजर की जरूरत है या नहीं.
6/6
एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि स्टेबलाइजर को फ्रिज से उचित दूरी पर रखें. सही जगह पर रखने से स्टेबलाइजर ठीक से काम करता है और फ्रिज को भी कोई नुकसान नहीं होगा.
एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि स्टेबलाइजर को फ्रिज से उचित दूरी पर रखें. सही जगह पर रखने से स्टेबलाइजर ठीक से काम करता है और फ्रिज को भी कोई नुकसान नहीं होगा.
Published at : 01 Oct 2025 12:53 PM (IST)
Refrigerator Stabilizer Voltage Stabilizer Appliance Protection

