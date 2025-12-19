हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या कहता था अमेरिका... शख्स ने फावड़े को बना दिया तवा, रोटी सेंकता देख हैरान रह गए यूजर्स

क्या कहता था अमेरिका... शख्स ने फावड़े को बना दिया तवा, रोटी सेंकता देख हैरान रह गए यूजर्स

कुछ लोग ऐसे कमाल कर दिखाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो गए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Dec 2025 04:18 PM (IST)
आज के समय में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल जाता है. खासकर भारत में जुगाड़ की अपनी अलग ही पहचान है. यहां लोग कम संसाधनों में भी ऐसे कमाल कर दिखाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो गए हैं.

इस वायरल वीडियो में एक शख्स ने अपनी समझदारी और देसी दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया कि सोशल मीडिया यूजर्स तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. वीडियो इतना रोचक है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

फावड़े को बना दिया तवा, रोटी सेकता देख लोग रह गए दंग

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने फावड़े को ही तवे के रूप में यूज कर लिया. आमतौर पर फावड़ा खेतों या मिट्टी खोदने के काम आता है, लेकिन इस शख्स ने अपनी समझदारी से उसे रोटी सेकने का साधन बना दिया. उसने ईंटों को चारों तरफ गोल आकार में लगाकर एक देसी चूल्हा तैयार किया और उसके नीचे आग जला दी. 

इसके बाद उसने फावड़े को चूल्हे के ऊपर रखा और उस पर आराम से रोटी सेकने लगा. यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया. रोटी बिल्कुल तवे की तरह अच्छे से सिकती नजर आई. इस देसी जुगाड़ ने साबित कर दिया कि जरूरत पड़ने पर इंसान कुछ भी कर सकता है. 

क्या कहता था अमेरिका?  यूजर्स के मजेदार कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए. किसी ने इस जुगाड़ की जमकर तारीफ की तो किसी ने मजाकिया अंदाज में लिखा, क्या कहता था अमेरिका. कुछ यूजर्स ने कहा कि यही है असली देसी टैलेंट, जबकि कई लोगों ने इसे भारत की जुगाड़ टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण बताया. वीडियो की क्रिएटिविटी ने लोगों का दिल जीत लिया है. लोगों का कहना है कि इस वीडियो ने साबित कर दिया कि भारत में हुनर और जुगाड़ की कोई कमी नहीं है. बिना ज्यादा साधनों के भी लोग अपने काम को आसान और मजेदार बना लेते हैं. यही वजह है कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं. 

Published at : 19 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Social Media Desi Jugaad TRENDING VIRAL VIDEO
