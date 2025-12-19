Online Shopping Safety Tips: ऑनलाइन शॉपिंग ने जिंदगी आसान बना दी है. घर बैठे कपड़े, मोबाइल, ग्रॉसरी और दवाइयां तक मंगाई जा रही हैं. डिस्काउंट, कैशबैक और फेस्टिव सेल के नाम पर लोग बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं. यहीं से खतरा शुरू होता है. जालसाज भी इसी आदत का फायदा उठाते हैं और फर्जी वेबसाइट, नकली ऑफर और धोखाधड़ी वाले लिंक के जरिए लोगों को फंसाते हैं.

एक छोटी सी गलती आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है. ऐसे ज्यादातर फ्रॉड जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से होते हैं. अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो ऑनलाइन शॉपिंग पूरी तरह सेफ रह सकती है. चलिए आपको बताते हैं वह तीन बातें जो ऑनलाइन शाॅपिंग के वक्त याद रखनी चाहिए.

वेबसाइट और ऐप को चेक करें

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आप जिस वेबसाइट या ऐप पर खरीदारी कर रहे हैं, वह असली है या नकली. कई फर्जी वेबसाइट हूबहू असली प्लेटफॉर्म जैसी दिखती हैं. URL में हल्का सा फर्क होता है. जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं. हमेशा https वाला सेफ कनेक्शन देखें और ऐप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें.

सोशल मीडिया पर दिखने वाले अनजान लिंक से खरीदारी करने से बचें. अगर कोई वेबसाइट बहुत ज्यादा सस्ता ऑफर दिखा रही है. तो सतर्क हो जाएं. असली प्लेटफॉर्म पर कंपनी की पूरी जानकारी चेक करें, कस्टमर केयर नंबर और रिव्यू साफ तौर पर मिलते हैं. खरीदारी से पहले दो मिनट का यह चेक आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है.

पेमेंट करते वक्त कार्ड और ओटीपी सेफ रखें

ऑनलाइन पेमेंट के दौरान सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं. कभी भी किसी को अपना कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट या ओटीपी शेयर न करें. कोई भी कंपनी या बैंक फोन या मैसेज पर ओटीपी नहीं मांगता. अगर किसी कॉल या मैसेज में पेमेंट फेल होने या रिफंड के नाम पर लिंक भेजा जाए. तो उस पर क्लिक न करें.

कोशिश करें कि पेमेंट के लिए यूपीआई या वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल करें. पब्लिक वाईफाई पर ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट करने से बचें. हर ट्रांजैक्शन का अलर्ट ऑन रखें जिससे संदिग्ध एक्टविटी तुरंत पकड़ में आ सके. थोड़ी सी सावधानी आपकी मेहनत की कमाई को बचा सकती है.

रिव्यू और रिटर्न पॉलिसी को जरूर देखें

कई लोग बिना रिव्यू पढ़े ही ऑर्डर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं. किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके यूजर रिव्यू और रेटिंग जरूर देखें. अगर रिव्यू बहुत कम हैं या सभी एक जैसे लगते हैं. तो सतर्क हो जाएं. इसके साथ ही रिटर्न और रिफंड पॉलिसी जरूर पढ़ें. कई फर्जी सेलर जानबूझकर ऐसी शर्तें रखते हैं जिससे ग्राहक फंस जाए.

बहुत लिमिटेड टाइम वाली डील दिखाकर जल्दबाजी कराई जाती है. जिससे आप सोचने का मौका न पाएं. और तुरंत ऑर्डर कर दें. ध्यान रखें समझदारी से किया गया फैसला आपको फ्रॉड और नुकसान दोनों से बचा सकता है.

