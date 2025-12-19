ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. ब्रिसबेन हीट (Brisbane Heat) की टीम ने पर्थ स्कॉर्चर्स (Perth Scorchers) के खिलाफ 258 रनों का टारगेट चेज कर डाला है. यह BBL इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज है. मैट रेन शॉ (Matt Renshaw) और जैक विल्डरमुथ (Jack Wildermuth) की शतकीय पारी के आगे ब्रिसबेन टीम की एक न चली.

इस मुकाबले में पर्थ स्कॉर्चर्स ने पहले खेलते हुए 257 रनों का स्कोर खड़ा किया था. ये बिग बैश लीग इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा और स्कॉर्चर्स टीम का BBL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर रहा. दोनों पारियों में चौके और छक्कों की बारिश हुई, नतीजन दोनों पारियों में 36 छक्के और 30 चौके लगे. पूरे मैच में 515 रन बने, जिनमें से 336 रन तो बाउंड्री से बने. ब्रिसबेन हीट ने सिर्फ एक गेंद रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

BBL इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज

258 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई ब्रिसबेन टीम को पारी की पहली ही गेंद पर झटका लग गया. कॉलिन मुनरो पारी की पहली गेंद पर आउट हो गए. मगर उसके बाद जैक विल्डरमुथ और मैट रेनशॉ का जो तूफान आया, उससे पर्थ स्कॉर्चर्स के गेंदबाज चाह कर भी नहीं बच पाए.

विल्डरमुथ ने 54 गेंद में 110 रनों की पारी खेली, वहीं रेनशॉ ने 51 गेंद में 102 रनों की तूफानी पारी खेली. दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी-अपनी पारी में पांच चौके और 9 छक्के लगाए. दोनों ने 93 गेंदों में मिलकर 211 रन जोड़ डाले. ब्रिसबेन हीट साथ ही बीबीएल इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम भी बन गई है. BBL में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड मेलबर्न स्टार्स के नाम है, जिसने 2022 में होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 273 रन बनाए थे.

टी20 क्रिकेट में नया कीर्तिमान

ब्रिसबेन टी20 क्रिकेट इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज करने वाली टीम बन गई है. सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड IPL टीम पंजाब किंग्स के नाम है, जिसने 2024 में KKR के खिलाफ 262 रनों का टारगेट चेज कर लिया था. वहीं साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 259 रन चेज कर डाले थे. अब ब्रिसबेन हीट इस सूची में नंबर-3 पर आ गई है.

