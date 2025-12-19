सेना के साथ इंटर्नशिप का मौका, जानें क्या है आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम; कौन कर सकता है आवेदन

देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए इंडियन आर्मी एक खास और अनोखा अवसर लेकर आई है. भारतीय सेना ने इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम (IAIP) 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह इंटर्नशिप खास तौर पर इंजीनियरिंग और रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए तैयार की गई है, जिसमें उन्हें आधुनिक तकनीक और रक्षा क्षेत्र के असली प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.

इस इंटर्नशिप को “Beyond Silos, Beyond Limits” नाम दिया गया है. इसका मकसद युवा तकनीकी प्रतिभाओं को सीधे रक्षा क्षेत्र के इनोवेशन सिस्टम से जोड़ना है. इस प्रोग्राम के तहत चुने गए छात्रों को न सिर्फ सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें हर दिन 1,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.

कब शुरू होगी इंटर्नशिप और कितने दिन चलेगी

IAIP 2025 की अवधि 75 दिन की होगी. यह इंटर्नशिप 12 जनवरी 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी. चयनित इंटर्न्स को नई दिल्ली या बेंगलुरु में तैनात किया जाएगा. यहां वे भारतीय सेना की टीमों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण और सुरक्षित तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे.

क्या मिलेगा इस इंटर्नशिप में

इंडियन आर्मी का यह इंटर्नशिप प्रोग्राम उन युवाओं के लिए खास है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं. इस दौरान इंटर्न्स को कई अहम कामों में शामिल किया जाएगा. वे हाई लेवल सॉफ्टवेयर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मॉडल तैयार करेंगे. इसके साथ ही उन्हें लाइव डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जो सीधे सेना के काम आते हैं.

इंटर्न्स को सुरक्षित और क्लोज सिस्टम्स में काम करने का अनुभव मिलेगा, जिससे वे यह समझ सकेंगे कि रक्षा से जुड़ी तकनीक कैसे तैयार और इस्तेमाल की जाती है. यह अनुभव भविष्य में उनके करियर के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है.

किन तकनीकों पर मिलेगा काम करने का मौका

IAIP 2025 में छात्रों को कई आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा. इसमें फ्रंटएंड से लेकर बैकएंड तक की तकनीकें शामिल हैं. छात्र वेब और ऐप डेवलपमेंट से जुड़ी तकनीकों पर काम करेंगे. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और स्मार्ट सिस्टम्स पर भी फोकस रहेगा.

इसके अलावा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सुरक्षित नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों का भी अनुभव मिलेगा. मैपिंग और जियोग्राफिकल सिस्टम्स से जुड़े टूल्स पर भी काम कराया जाएगा, जो सेना के लिए काफी अहम होते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

इस इंटर्नशिप के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो तकनीकी और रिसर्च बैकग्राउंड से आते हैं. इसमें बीई या बीटेक के छात्र, खासकर कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े अंतिम वर्ष के छात्र या ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं.

इसके अलावा एमटेक कर रहे या कर चुके छात्र, जिनकी पढ़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ी है, वे भी इस प्रोग्राम के लिए योग्य हैं. साथ ही पीएचडी स्कॉलर्स, जो एआई, बिग डेटा या सॉफ्टवेयर से जुड़े विषयों पर काम कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन

IAIP 2025 के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार इंडियन आर्मी द्वारा जारी आधिकारिक लिंक के जरिए या सोशल मीडिया पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2025 तय की गई है.



