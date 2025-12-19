हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षासेना के साथ इंटर्नशिप का मौका, जानें क्या है आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम; कौन कर सकता है आवेदन

सेना के साथ इंटर्नशिप का मौका, जानें क्या है आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम; कौन कर सकता है आवेदन

इंडियन आर्मी ने इंजीनियरिंग और रिसर्च छात्रों के लिए IAIP 2025 इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है. जिसमें लाइव डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Dec 2025 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए इंडियन आर्मी एक खास और अनोखा अवसर लेकर आई है. भारतीय सेना ने इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम (IAIP) 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह इंटर्नशिप खास तौर पर इंजीनियरिंग और रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए तैयार की गई है, जिसमें उन्हें आधुनिक तकनीक और रक्षा क्षेत्र के असली प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.

इस इंटर्नशिप को “Beyond Silos, Beyond Limits” नाम दिया गया है. इसका मकसद युवा तकनीकी प्रतिभाओं को सीधे रक्षा क्षेत्र के इनोवेशन सिस्टम से जोड़ना है. इस प्रोग्राम के तहत चुने गए छात्रों को न सिर्फ सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें हर दिन 1,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.

कब शुरू होगी इंटर्नशिप और कितने दिन चलेगी

IAIP 2025 की अवधि 75 दिन की होगी. यह इंटर्नशिप 12 जनवरी 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी. चयनित इंटर्न्स को नई दिल्ली या बेंगलुरु में तैनात किया जाएगा. यहां वे भारतीय सेना की टीमों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण और सुरक्षित तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे.

क्या मिलेगा इस इंटर्नशिप में

इंडियन आर्मी का यह इंटर्नशिप प्रोग्राम उन युवाओं के लिए खास है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं. इस दौरान इंटर्न्स को कई अहम कामों में शामिल किया जाएगा. वे हाई लेवल सॉफ्टवेयर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मॉडल तैयार करेंगे. इसके साथ ही उन्हें लाइव डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जो सीधे सेना के काम आते हैं.

इंटर्न्स को सुरक्षित और क्लोज सिस्टम्स में काम करने का अनुभव मिलेगा, जिससे वे यह समझ सकेंगे कि रक्षा से जुड़ी तकनीक कैसे तैयार और इस्तेमाल की जाती है. यह अनुभव भविष्य में उनके करियर के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है.

किन तकनीकों पर मिलेगा काम करने का मौका

IAIP 2025 में छात्रों को कई आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा. इसमें फ्रंटएंड से लेकर बैकएंड तक की तकनीकें शामिल हैं. छात्र वेब और ऐप डेवलपमेंट से जुड़ी तकनीकों पर काम करेंगे. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और स्मार्ट सिस्टम्स पर भी फोकस रहेगा.

इसके अलावा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सुरक्षित नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों का भी अनुभव मिलेगा. मैपिंग और जियोग्राफिकल सिस्टम्स से जुड़े टूल्स पर भी काम कराया जाएगा, जो सेना के लिए काफी अहम होते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

इस इंटर्नशिप के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो तकनीकी और रिसर्च बैकग्राउंड से आते हैं. इसमें बीई या बीटेक के छात्र, खासकर कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े अंतिम वर्ष के छात्र या ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं.

इसके अलावा एमटेक कर रहे या कर चुके छात्र, जिनकी पढ़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ी है, वे भी इस प्रोग्राम के लिए योग्य हैं. साथ ही पीएचडी स्कॉलर्स, जो एआई, बिग डेटा या सॉफ्टवेयर से जुड़े विषयों पर काम कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन

IAIP 2025 के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार इंडियन आर्मी द्वारा जारी आधिकारिक लिंक के जरिए या सोशल मीडिया पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2025 तय की गई है.

यह भी पढ़ें -  CLAT 2026 की टॉपर बनीं 17 साल की गीताली गुप्ता; पढ़ाई, मेहनत और वायरल रिएक्शन की कहानी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Dec 2025 05:04 PM (IST)
Tags :
Education Army Internship Program 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
महाराष्ट्र
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप का भारतीय स्क्वाड, इन 5 खिलाड़ियों को जगह मिलना मुश्किल; 3 थे 2024 की चैंपियन टीम का हिस्सा
2026 टी20 वर्ल्ड कप का भारतीय स्क्वाड, इन 5 खिलाड़ियों को जगह मिलना मुश्किल
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh News: उस्मान हादी को युनूस और बांग्लादेशी सेना ने मिलकर मारवा दिया...पूरा खेल समझिए
Donald Trump: ट्रंप का बड़ा दावा! 10 महीनों में क्या कर दिखाया? |ABP LIVE
Reliance का बड़ा FMCG Move | SIL Brand Relaunch | Packaged Foods Market में Entry | Paisa Live
बीमारी ने बिगाड़ी Yuzvendra Chahal की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
Avatar: Fire & Ash Review: कमाल VFX और शानदार Experience; लेकिन फिल्म की लंबाई झेली नहीं जाती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
महाराष्ट्र
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप का भारतीय स्क्वाड, इन 5 खिलाड़ियों को जगह मिलना मुश्किल; 3 थे 2024 की चैंपियन टीम का हिस्सा
2026 टी20 वर्ल्ड कप का भारतीय स्क्वाड, इन 5 खिलाड़ियों को जगह मिलना मुश्किल
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
बॉलीवुड
बेटिंग ऐप मामला: ED की बड़ी कार्रवाई, युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद समेत कई दिग्गजों की करोड़ों की संपत्ति जब्त
बेटिंग ऐप मामला: युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद समेत कई दिग्गजों की करोड़ों की संपत्ति जब्त
साउथ सिनेमा
New Year Party Playlist 2026: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी रहेगी पार्टी
इन बॉलीवुड सॉन्ग्स के बिना नए साल का जश्न रहेगा अधूरा, देखें लिस्ट
नौकरी
यूपी में बंपर भर्ती, 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरी का टारगेट, जानें किस विभाग में भरे जाएंगे कितने पद?
यूपी में बंपर भर्ती, 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरी का टारगेट, जानें किस विभाग में भरे जाएंगे कितने पद?
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Embed widget