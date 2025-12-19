शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव

बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका में कई इलाकों में गुरुवार को हिंसा भड़क गई. इसके बाद से उपद्रव जारी है. अब खबर आई है कि सिंगापुर में हादी के जनाजे की नमाज रद्द कर दी गई है. सिंगापुर में स्थित बांग्लादेश के हाई कमीशन के अनुसार, इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की पहली नमाज-ए-जनाजा सिंगापुर में होनी थी, लेकिन सिंगापुर सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी. इस वजह से इसे रद्द कर दिया गया है.

बांग्लादेश हाई कमीशन ने जारी किया बयान

हादी की पहली जनाजा नामाज सिंगापुर की अंगुलिया मस्जिद में सुबह 10 बजे होनी थी. यह भी पता चला कि उनका शव बांग्लादेश के लिए रवाना कर दिया गया है. हाई कमीशन की तरफ से जारी बयान में कहा, 'उस्मान हादी का कल रात सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में निधन हो गया. क्योंकि अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी. इसलिए उनकी जनाजा नमाज सिंगापुर में नहीं होगी. हाई कमीशन को इस स्थिति का दुख है. हम सिंगापुर में रहने वाले बांग्लादेश प्रवासियों से सिंगापुर के कानूनों का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं. हम दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं. अपनी-अपनी जगह से उनके लिए माफी मांगते हैं.'

इंकलाब मंच ने बयान जारी किया है. इसमें कहा है कि विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की एक कमर्शियल फ्लाइट शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे उस्मान हादी के शव के साथ रवाना होगा. ढाका में उतरने का अनुमानित समय शाम 6:05 बजे है.

बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव

हादी की मौत के बाद ढाका के धानमंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं की खबर है. भीड़ ने रातभर ढाका के कई जगहों पर हमला किया. इनमें बांग्लादेश के दो प्रमुख अखबारों के दफ्तर शामिल हैं. भीड़ ने राजधानी के कई इलाकों में हमला किया.

हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने गुरुवार रात 11:20 बजे राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है. साथ ही किसी भी तरह के भड़काऊ संदेशों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.