साल 2025 की बेस्ट साई-फाई फिल्में कौन सी? यहां देखें पूरी लिस्ट

हॉलीवुड की साई फाई फिल्में कभी भी अपने कंटेंट से ऑडियंस को निराश नहीं करती. इस बार भी थिएटर्स और ओटीटी पर हॉलीवुड की जबरदस्त फैंटेसी फिल्मों ने अपनी एंट्री ली और पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन सी फिल्में हैं शामिल.

इस साल की बेस्ट साई फाई फिल्में

1. प्रीडेटर: बैडलैंड्स

हॉलीवुड की हिट साइंस फिक्शन फ्रेंचाइजी 'प्रेडेटर' की नौवीं किस्त 'प्रेडेटर: बैडलैंड्स' ने इसी साल 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दिया. फिल्म की कहानी में 'याउतजा' ग्रुप के एक मिशन के बारे में दिखाया गया है जहां उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन 'कैलिस' को दूसरी दुनिया में जाकर ढूंढकर मारना है.

2. कम्पैनियन

ये एक साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर फिल्म है. लेकिन इसके साथ ही आपको फिल्म में ह्यूमर का भी अच्छा ब्लेंड देखने को मिलेगा. इसकी कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे एहसास होता है कि वो एक रोबोट है. जैसे-जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है ऑडियंस के सामने कई राज से पर्दे भी उठते चले जाते हैं.

3. प्रीडेटर: किलर ऑफ किलर्स

ये फैंटेसी फिल्म भी इसी साल रिलीज हुई थी. इसकी कहानी इतिहास के तीन अलग टाइम पीरियड के तीन महान योद्धाओं के जीवन को दिखाती है. ये तीनों वॉरीयर अपने पर्सनल रिवेंज के लिए एलियन प्रीडेटर के सामना करते दिखते हैं. इसमें लिंडसे लावेंची, लुई ओजावा , रिक गोंजालेज, माइकल बिएन, डग कॉकल और लॉरेन होल्ट जैसे कलाकार शामिल हैं.

4. मिकी 17

बॉन्ग जून की ये साइंस फिक्शन फिल्म भी ऑडियंस के दिल में बस गई है. रॉबर्ट पैटिंसन ने इसमें अपने कैरेक्टर को पूरी शिद्दत से अदा किया है. मिकी बार्न्स के इर्द–गिर्द घूमने वाली इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उसे एक खतरनाक स्पेस मिशन पर भेजा जाता है. यहां जितनी बार उसकी मृत्यु होती है उतनी बार उसका क्लोन बन जाता है.

5. फ्रैंकनस्टाइन

2025 में रिलीज होने वाली सभी साई फाई फिल्मों में से इस फिल्म को आप सबसे बेस्ट भी कह सकते हैं. इसकी कहानी एक यंग साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के इर्द-गिर्द घूमती है. ये वैज्ञानिक लाशों के टुकड़ों को जोड़कर एक नया जीव बनाने की कोशिश करता है. अकेलेपन और इग्नोरेंस जैसे मुद्दों को बखूबी इस फिल्म के द्वारा दर्शकों के सामने पेश किया गया हैं.