दिल्ली में लॉन्च हुआ 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड', जानें कौन-सी महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?

दिल्ली की महिलाओं के लिए अब डीटीसी बसों में फ्री ट्रैवल का नया तरीका शुरू हो चुका है. दिल्ली सरकार की ओर से सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड 2026 लॉन्च कर दिया गया है. यह अब दिल्ली की महिलाओं के लिए डिजिटल सफर की ओर बड़ा कदम है. इसका मकसद महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को सुरक्षित, आसान और टेक फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सुविधा देना है.

पेपर टिकट की जगह अब टैप एंड ट्रैवल मॉडल पर जोर दिया जा रहा है. जिससे सफर तेज और व्यवस्थित ढंग से हो सके. सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और स्मार्ट मोबिलिटी के साथ जोड़कर देख रही है. जान लीजिए किन महिलाओं को बन सकता है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड.

अब डिजिटल कार्ड से होगा सफर

दिल्ली में शुरू किया गया यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फ्रेमवर्क पर बेस्ड है. जिससे बसों में टिकटिंग प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी. इससे लंबी कतारों और पेपर टिकट की जरूरत कम होगी. कार्ड में फोटो और क्यूआर कोड जैसी पहचान जुड़ी होगी. जिससे गलत इस्तेमाल रोका जा सके. सरकार का मकसद है कि महिलाएं बिना किराया खर्च किए नौकरी, कॉलेज या जरूरी कामों के लिए आराम से सफर कर सकें. इस पहल को राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा सेफ और मार्डन बनाने में बड़ा कदम माना जा रहा है.

एक कार्ड से बस, मेट्रो और RRTS

सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड सिर्फ डीटीसी बसों तक सीमित नहीं रहेगा. इसके जरिए यात्री दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के नेटवर्क में भी यात्रा कर सकेंगी. यानी एक ही कार्ड से बस, मेट्रो और आरआरटीएस में एंट्री आसान हो जाएगी. सरकार इस सिस्टम के जरिए ट्रैवल डेटा भी समझेगी. जिससे रूट प्लानिंग और सर्विस को बेहतर बनाया जा सके.

कौन कर सकता है आवेदन?

सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए सरकार की ओर से कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. इस कार्ड को दिल्ली की स्थायी महिला निवासियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करवाया है. इसके लिए उम्र की लिमिट तय की गई है. इसके लिए उम्र कम से कम 12 साल तय की गई है. आवेदन के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी और दिल्ली का एड्रेस प्रूफ जरूरी होगा.

कैसे करें आवेदन?

सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट या पिंक सहेली पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज अपलोड और वेरिफिकेशन के बाद कार्ड घर भेज दिया जाएगा. ऑफलाइन आवेदन के लिए डीटीसी डिपो या नजदीकी सेवा केंद्र पर भी संपर्क किया जा सकता है.

