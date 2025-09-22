यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफंड केवल उन्हीं यात्रियों को मिलता है जिनका टिकट कंफर्म हो. अगर दावा सही पाया जाता है तो 15 से 45 दिनों के भीतर टिकट का पैसा यात्री के खाते में वापस कर दिया जाता है.