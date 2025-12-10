कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कब और कहां खेला जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs SA 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच मंगलवार को कटक में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 101 रनों से जीता. जानें अब दूसरा टी20 कब और कहां खेला जाएगा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 10 Dec 2025 02:56 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार को जीत के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज किया. भारत ने कटक में खेले गए पहले टी20 में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के विशाल अंतर से हराया. टीम इंडिया ने पहले खेलने के बाद 175 रन बनाए थे. जवाब में एडेन मार्करम की टीम 12.3 ओवर में सिर्फ 74 रनों पर ढेर हो गई. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत की यह सबसे बड़ी जीत रही. इसके बाद फैंस जानना चाह रहे हैं कि अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 कब और कहां खेला जाएगा? यहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा. 

जानें मैच टाइमिंग और वेन्यू

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच गुरुवार, 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा. यह मैच भी शाम सात बजे शुरू होगा. यानी मुकाबले का टॉस शाम साढ़े छह बजे होगा. कटक में खेला गया पहला टी20 भी शाम सात बजे शुरू हुआ था. 

बिना किसी बदलाव के उतर सकती है टीम इंडिया 

कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर दूसरे टी20 में बिना किसी बदलाव के उतर सकते हैं. ऐसे में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव एक बार फिर बेंच पर बैठे दिख सकते हैं. हर्षित राणा भी अंतिम ग्यारह से बाहर रहेंगे. शिवम दुबे को मिला लिया जाए तो फिर भारत के पास गेंदबाजी के छह विकल्प मौजूद हैं. 

दक्षिण अफ्रीकी टीम में एक बदलाव संभव 

दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीकी टीम एक बदलाव के साथ उतर सकती है. केश महाराज की जगह स्पिन ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा और कोई बदलाव मुश्किल लग रहा है. ऐसे में रीजा हेंड्रिक्स, टोनी डी जोरजी और कॉर्बिन बॉश जैसे खिलाड़ियों को बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है. 

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स 

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज भी आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे. अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आप कमेंट्री सुन सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक टी20 सीरीज के सभी मैच जियोहॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे.

टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अभिषके शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा. 

टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का स्क्वॉड- एडन मार्करम (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसेन, क्विंटन डिकॉक, ट्रिस्टन स्टब्स, डानोवन फरेरा, ओटनील बार्टमैन, क्वेना मफाका, एनरिक नॉर्टजे, केशव महाराज और लुंगी नगिदी. 

Published at : 10 Dec 2025 02:56 PM (IST)
India Vs South Africa Aiden Markram IND Vs SA 2nd T20 SURYAKUMAR YADAV
