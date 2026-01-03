सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर

लोग यह जानते हैं कि पोषण से भरा खाना हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अच्छी और पोषण वाली खुराक से हमें पेट संबंधी बीमारियों के होने का खतरा काफी कम हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है. लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमें अपने डेली रूटीन में किस प्रकार का खाना खाना चाहिए और क्या आपको पता है कि हमें कब खाना चाहिए. बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि हमें किस समय खाने का सेवन करना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा असरदार होता है. अगर आप सही समय पर खाने का सेवन करते हैं, तो यह हमारी गट हेल्थ यानी पेट की सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है.

दिन में भारी खाना पचाना क्यों आसान होता है?

अगर आप दिन के समय भारी खाने का सेवन करते हैं, तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि दिन के समय हमारी पाचन शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत होती है. हमारे शरीर में एक घड़ी की तरह काम करने वाली चीज होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं. यह हमारे शरीर में 24 घंटे का चक्र पूरा करती है. जब रोशनी होती है, तो हमारे शरीर को पता चलता है कि अब जागने, काम करने और खाने का समय है और जब अंधेरा होता है, तो हमारे शरीर को पता चलता है कि अब आराम करने और सोने का समय हो गया है.

रात में देर से खाना क्यों नुकसानदायक है?

अगर आप रात के समय खाने का सेवन करते हैं, तो यह हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और हमें पेट संबंधी बीमारियां दे सकता है. जब कोई व्यक्ति देर रात को खाने का सेवन करता है, तो शरीर को मजबूरी में उस समय भी पाचन का काम करना पड़ता है, जबकि देर रात को शरीर ग्रोथ हार्मोन बनाने का काम करता है. इसकी वजह से हमें कई तरह की पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अपच, पेट का फूलना और पेट में भारीपन.

डिनर करने का सही समय

डॉक्टर्स के अनुसार, अगर किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ और निरोगी रहना है और अपने पेट की सेहत को स्वस्थ रखना है और उससे जुड़ी बीमारियों से बचे रहना है, तो उसे डिनर या रात को जल्दी खाने की आदत डालनी होगी, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है और हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है. डॉक्टर्स की मानें, तो शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच डिनर कर लेना चाहिए. जल्दी डिनर या रात का खाना खाने से डायबिटीज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है और पेट में अच्छे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. रात का खाना जल्दी खाने से हमारे पाचन तंत्र को खाने को पचाने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाता है, जो हमारी सेहत के लिए जरूरी है.

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग के दौरान तेज संगीत सुनना कितना खतरनाक, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator