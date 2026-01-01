एक्सप्लोरर
85 साल की उम्र तक इनवेस्टमेंट और रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश, NPS के नियमों में हुए ये 10 बदलाव
अब नेशनल पेंशन सिस्टम में 85 साल की उम्र तक निवेश जारी रखा जा सकता है. पहले यह सीमा 75 साल थी. इस बदलाव से बुजुर्ग निवेशकों को लंबे समय तक निवेश और जरूरत के अनुसार निकासी की सुविधा मिलेगी.
नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वालों के लिए 2025 में कई बड़े बदलाव किए गए. पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने NPS के नियमों अहम संशोधन किए, जिनका मकसद सब्सक्राइबर्स को ज्यादा लचीलापन, रिटायरमेंट के समय ज्यादा कैश और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑप्शन देना है. यह नए नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारियों पर लागू होंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एनपीएस के नियमों में कौन से 10 बदलाव हुए हैं.
1/10
2/10
Published at : 01 Jan 2026 02:18 PM (IST)
यूटिलिटी
10 Photos
85 साल की उम्र तक इनवेस्टमेंट और रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश, NPS के नियमों में हुए ये 10 बदलाव
यूटिलिटी
6 Photos
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
यूटिलिटी
6 Photos
क्या आरपीएफ के जवान चेक कर सकते हैं आपका ट्रेन टिकट, आपके साथ ऐसा हो तो कहां कर सकते हैं शिकायत?
यूटिलिटी
6 Photos
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
यूटिलिटी
6 Photos
नाइट क्लब में कर रहे नए साल की पार्टी तो भूलकर भी मत करना ये गलतियां, वरना जेल में बीतेगी पूरी रात
यूटिलिटी
6 Photos
आज हर हाल में निपटा लें आधार-पैन समेत ये 5 काम, वरना 2026 में पूरे साल रहेंगे परेशान
यूटिलिटी
6 Photos
31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement
यूटिलिटी
10 Photos
85 साल की उम्र तक इनवेस्टमेंट और रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश, NPS के नियमों में हुए ये 10 बदलाव
यूटिलिटी
6 Photos
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion