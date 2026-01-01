हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
85 साल की उम्र तक इनवेस्टमेंट और रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश, NPS के नियमों में हुए ये 10 बदलाव

85 साल की उम्र तक इनवेस्टमेंट और रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश, NPS के नियमों में हुए ये 10 बदलाव

अब नेशनल पेंशन सिस्टम में 85 साल की उम्र तक निवेश जारी रखा जा सकता है. पहले यह सीमा 75 साल थी. इस बदलाव से बुजुर्ग निवेशकों को लंबे समय तक निवेश और जरूरत के अनुसार निकासी की सुविधा मिलेगी.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Jan 2026 02:18 PM (IST)
अब नेशनल पेंशन सिस्टम में 85 साल की उम्र तक निवेश जारी रखा जा सकता है. पहले यह सीमा 75 साल थी. इस बदलाव से बुजुर्ग निवेशकों को लंबे समय तक निवेश और जरूरत के अनुसार निकासी की सुविधा मिलेगी.

नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वालों के लिए 2025 में कई बड़े बदलाव किए गए. पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने NPS के नियमों अहम संशोधन किए, जिनका मकसद सब्सक्राइबर्स को ज्यादा लचीलापन, रिटायरमेंट के समय ज्यादा कैश और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑप्शन देना है. यह नए नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारियों पर लागू होंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एनपीएस के नियमों में कौन से 10 बदलाव हुए हैं.

अब नेशनल पेंशन सिस्टम में 85 साल की उम्र तक निवेश जारी रखा जा सकता है. पहले यह सीमा 75 साल थी. इस बदलाव से बुजुर्ग निवेशकों को लंबे समय तक निवेश और जरूरत के अनुसार निकासी की सुविधा मिलेगी.
अब नेशनल पेंशन सिस्टम में 85 साल की उम्र तक निवेश जारी रखा जा सकता है. पहले यह सीमा 75 साल थी. इस बदलाव से बुजुर्ग निवेशकों को लंबे समय तक निवेश और जरूरत के अनुसार निकासी की सुविधा मिलेगी.
नए नियमों के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अब कुल जमा राशि का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही एन्युटी में लगाना होगा. पहले 5 लाख रुपये से ज्यादा फंड होने पर 40 प्रतिशत रकम एन्युटी में लगानी पड़ती थी. इससे रिटायरमेंट के समय ज्यादा कैश हाथ में आएगा.
नए नियमों के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अब कुल जमा राशि का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही एन्युटी में लगाना होगा. पहले 5 लाख रुपये से ज्यादा फंड होने पर 40 प्रतिशत रकम एन्युटी में लगानी पड़ती थी. इससे रिटायरमेंट के समय ज्यादा कैश हाथ में आएगा.
Published at : 01 Jan 2026 02:18 PM (IST)
National Pension System Retirement Planning India NPS Rule

