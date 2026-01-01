85 साल की उम्र तक इनवेस्टमेंट और रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश, NPS के नियमों में हुए ये 10 बदलाव

नए नियमों के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अब कुल जमा राशि का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही एन्युटी में लगाना होगा. पहले 5 लाख रुपये से ज्यादा फंड होने पर 40 प्रतिशत रकम एन्युटी में लगानी पड़ती थी. इससे रिटायरमेंट के समय ज्यादा कैश हाथ में आएगा.