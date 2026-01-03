बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता

मुंबई की सियासत में बीएमसी चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आजमी के परंपरागत गढ़ माने जाने वाले मानखुर्द–गोवंडी इलाके में अब AIMIM ने सीधी चुनौती पेश कर दी है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज रात 9 बजे इसी इलाके में बड़ी चुनावी सभा करने जा रहे हैं, जिसे सपा के लिए अहम सियासी संकेत माना जा रहा है.

मानखुर्द और गोवंडी क्षेत्र को लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है. यहां से अबू आजमी लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं. यही नहीं, बीएमसी चुनावों में भी सपा के ज्यादातर पार्षद इसी इलाके से जीतकर आते रहे हैं. मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में सपा की पकड़ को अब तक मजबूत माना जाता रहा है.

आक्रामक मूड में AIMIM

AIMIM इस बार बीएमसी चुनाव को लेकर पूरी तरह आक्रामक मूड में है. पार्टी की कोशिश है कि मुस्लिम वोटों में अपनी मजबूत हिस्सेदारी बनाई जाए. ओवैसी की सभा को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां वे सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दों और प्रतिनिधित्व की बात रख सकते हैं.

सपा के लिए बढ़ी चिंता

राजनीतिक जानकारों की मानें तो ओवैसी की इस सभा से सपा के वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा है. अगर AIMIM यहां प्रभावी ढंग से मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में सफल होती है, तो इसका सीधा नुकसान सपा को हो सकता है. यही वजह है कि अबू आजमी और सपा नेतृत्व इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.

बीएमसी चुनाव में बढ़ेगी टक्कर

आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनावों में अब मुकाबला और दिलचस्प होता दिख रहा है. मानखुर्द-गोवंडी जैसे इलाकों में सपा बनाम AIMIM की सीधी लड़ाई से चुनावी गणित बदल सकता है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि ओवैसी की एंट्री सपा के लिए कितनी चुनौती बनती है.