अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
अमेरिका में एक बड़ा हमला होने से टल गया. अमेरिकी संघीय एजेंटों ने आईएसआईएस से जुड़े एक हमलवार को गिरफ्तार किया. आरोपी उत्तरी कैरोलिना में हमले की योजना बना रहा था.
अमेरिका में एक बड़ा हमला होने से टल गया. अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार (2 जनवरी) को बताया कि उन्होंने न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर उत्तरी कैरोलिना में इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े एक आरोपी को हमले की साजिश बनाते गिरफ्तार किया.
न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार, अमेरिकी संघीय एजेंटों ने बुधवार को 18 वर्षीय क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट को हमले की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया. एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने शुक्रवार को कहा कि अधिकारियों ने हमले को नाकाम कर दिया है.
एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने क्या कहा
पटेल ने अपने फेसबुक हैंडल पर लिखा, “एफबीआई और उसके सहयोगियों ने आईएसआईएस से प्रेरित एक व्यक्ति द्वारा नए साल की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले एक और संभावित हमले को नाकाम कर दिया है. एफबीआई जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में और अधिक जानकारी देंगी.” उत्तरी कैरोलिना के एक जज ने उसे 7 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है.
एफबीआई एजेंटों ने कैसे आरोपी को पकड़ा
एफबीआई एजेंटों ने स्टर्डिवेंट को ये विश्वास दिलाया कि वे इस्लामिक स्टेट समूह के मेंबर हैं. आरोपी ने आईएसआईएस के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली और खुलासा किया कि वो जल्द ही जिहाद की योजना बना रहा है. अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, उसने (आरोपी) ने खुद को राज्य का सिपाही बताया, जिसका अर्थ आईएसआईएस था।
आईएसआईएस के संपर्क में था आरोपी
एफबीआई स्टर्डिवेंट से 2022 से परिचित थी, जब वो नाबालिग था. समाचार एजेंसी एएफपी ने विशेष एजेंट जेम्स बार्नेकल के हवाले से बताया कि उस समय वो सोशल मीडिया के जरिए एक अज्ञात आईएसआईएस सदस्य के संपर्क में था. हालांकि, उस समय कोई आरोप नहीं लगाया गया था. बल्कि उसका मनोवैज्ञानिक इलाज किया गया था. पुलिस को बाद में उसकी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में फिर से जानकारी मिली.
