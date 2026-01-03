पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Pension Cyber Fraud:आज के डिजिटल दौर में साइबर ठगी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. खासतौर पर बुजुर्गों और पेंशनधारकों को निशाना बनाया जा रहा है. ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है. जहां पेंशन अपडेट के नाम पर एक वरिष्ठ नागरिक से 2.40 लाख रुपये की ठगी कर ली गई. ठगों ने बेहद शातिर तरीके से फर्जी फेसबुक लिंक और फॉर्म का इस्तेमाल किया.जिससे पीड़ित को शक तक नहीं हुआ.

यह मामला किसी एक व्यक्ति तक के लिए ही नहीं है. बल्कि लाखों लोगों के लिए चेतावनी है जो बिना चेक किए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी मेहनत की कमाई लुटा बैठते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे की गई इस शख्स के साथ ठगी और किन छोटी-छोटी गलतियों से आपको बचना है जरूरी.

कैसे हुआ पेंशन अपडेट के नाम पर बड़ा फ्रॉड?

साइबर फ्रॉड का यह मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है. यहां के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले 66 वर्षीय जालसागर पटेल को फेसबुक पर एक लिंक दिखाई दिया. यह लिंक पेंशन अपडेट से जुड़ा बताया गया था. लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुला, जिसमें नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पर्सनल जानकारी मांगी गई. भरोसा करके उन्होंने सारी जानकारी भर दी.

इसके बाद उनके मोबाइल पर ओटीपी आया, जिसे उन्होंने बिना सोचे-समझे शेयर कर दिया. यहीं से ठगों को खाते तक पहुंच मिल गई. कुछ ही समय में उनके बैंक खाते से 11 बार में 2 लाख 40 हजार रुपये निकाल लिए गए. जब खाते में बैलेंस कम हुआ तो पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और साइबर क्राइम की जांच शुरू की गई.

ठगी से बचना है तो भूलकर भी न करें यह गलतियां

फ्राॅड से बचने के लिए जो गलतियां नहीं करनी हैं उनमें सबसे पहली गलती है अनजान लिंक पर क्लिक करना. सोशल मीडिया पर दिखने वाले पेंशन, केवाईसी या बैंक अपडेट के लिंक अक्सर फर्जी होते हैं. दूसरी बड़ी गलती है ओटीपी या बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा करना. बैंक या सरकारी विभाग कभी फोन, मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए ओटीपी नहीं मांगते. तीसरी गलती है बिना आधिकारिक वेबसाइट जांचे फॉर्म भर देना.

पेंशन या सरकारी काम सिर्फ सरकारी पोर्टल पर ही होते हैं. चौथी बात अगर खाते से पैसे कटने का मैसेज आए तो तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें. थोड़ी सी सतर्कता और जागरूकता आपको लाखों रुपये के नुकसान से बचा सकती है.

