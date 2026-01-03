अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल

दर्शकों को हर हफ्ते टीआरपी रिपोर्ट का इंतजार रहता है. ऐसे में नए साल साल पर शुक्रवार को 51वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी गई है. अनुपमा के जबड़े से एक बार फिर नंबर वन पोजिशन छीन चुका है. वहीं, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने टॉप 5 में एंट्री मार ली है. तो चलिए जानते हैं कि इस बार टीआरपी लिस्ट में किस सीरियल का बोलबाला रहा है और किसका टीआरपी लिस्ट में बुरा हाल हुआ है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने इस हफ्ते भी नंबर वन का पोजिशन हासिल किया है. शो को इस बार 2.2 रेटिंग मिली है. इसके पीछे की वजह से शो में दिखाए जानें ट्विस्ट हैं. 6 साल की लीप के बाद शो की कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार हो चुकी है.





अनुपमा

रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' ने काफी वक्त तक नंबर वन की पोजिशन पर राज किया. लेकिन, अब उससे नंबर वन का ताज छीन चुका है. नए साल पर जारी की गई टीआरपी लिस्ट में 'अनुपमा' दूसरे नंबर पर है. इसी रेटिंग 2.1 है.





उड़ने की आशा

उड़ने की आशा: सपनों का सफर सीरियल की रेटिंग लगातार शानदार देखने को मिल रही है. इस शो ने 1.9 रेटिंग के साथ टीआरपी की लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है. दर्शकों को स्यालसी की कहानी काफी पसंद आ रही है.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

तुम से तुम तक

'तुम से तुम तक' टीवी के नए शोज में से एक है. लेकिन, प्रीमियर के साथ ही इस शो ने टॉप 5 में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी. 1.9 रेटिंग के साथ शरद केलकर के इस शो ने लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है.





ये रिश्ता क्या कहलाता है

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के 5000 एपिसोड पूरे हो चुके हैं. लेकिन, पिछले काफी वक्त से इस शो की हालत खराब थी. लेकिन, 1.8 रेटिंग के साथ इस शो ने अब टीआरपी लिस्ट में पांचवें नंबर पर अपनी जगह बना ली है.





जानें टॉप 10 शोज का हाल

'उड़ने की आशा' पिछले हफ्ते टीआरपी लिस्ट में नंबर नौ पर था. इस बार इसकी रैंकिंग में सुधार देखने को मिली है. ये शो 1.8 रेटिंग के साथ इस बाद लिस्ट में नंबर 6 पर है. वहीं,'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है. लेकिन, पिछले हफ्ते ये शो नंबर 6 पर था और इस हफ्ते 1.8 रेटिंग के साथ सातवें स्थान पर पहुंच चुका है.

'गंगा माई की बेटियां' पिछले हफ्ते टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 पर थीं. लेकिन, इस बार 1.7 रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर है. 'वसुधा' की रेटिंग में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. पिछले हफ्ते ये शो टीआरपी लिस्ट में चौथे नंबर पर था. इस बार 1.7 रेटिंग के साथ नौंवे स्थान पर है. लाफ्टर शेफ्स पिछले हफ्ते 10वें नंबर पर था और इस बार भी 1.6 रेटिंग के साथ दशवें नंबर पर है.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर को सड़क पर लाने की रणविजय ने की पूरी प्लानिंग, तुलसी की खातिरदारी करेंगे उसके बेटे-बहू