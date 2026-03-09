एक्सप्लोरर
क्या है योगी सरकारी की 'सीएम युवा योजना', इसमें किन युवाओं को बिना ब्याज के मिलता है लोन?
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना के नाम से जानी जाती है. इस योजना के जरिए युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है.
देश में बेरोजगारी और नौकरी की सीमित संभावनाओं के बीच केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को स्वरोजगार की ओर बढ़ने के लिए कई योजनाएं चल रही है. खासकर ऐसे युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश करने की बजाय अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्हें सरकारी वित्तीय मदद और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं. स्वरोजगार को लेकर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खास योजना शुरू की है, जिसके तहत कारोबार शुरू करने के लिए बिना ब्याज और गारंटी के लोन दिया जाता है.
