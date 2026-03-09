हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीक्या है योगी सरकारी की 'सीएम युवा योजना', इसमें किन युवाओं को बिना ब्याज के मिलता है लोन?

क्या है योगी सरकारी की 'सीएम युवा योजना', इसमें किन युवाओं को बिना ब्याज के मिलता है लोन?

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना के नाम से जानी जाती है. इस योजना के जरिए युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Mar 2026 06:47 PM (IST)
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना के नाम से जानी जाती है. इस योजना के जरिए युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है.

देश में बेरोजगारी और नौकरी की सीमित संभावनाओं के बीच केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को स्वरोजगार की ओर बढ़ने के लिए कई योजनाएं चल रही है. खासकर ऐसे युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश करने की बजाय अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्हें सरकारी वित्तीय मदद और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं. स्वरोजगार को लेकर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खास योजना शुरू की है, जिसके तहत कारोबार शुरू करने के लिए बिना ब्याज और गारंटी के लोन दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की यह योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना के नाम से जानी जाती है. इस योजना के जरिए युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सके और दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम बन सके. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत करीब 1.50 लाख युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा था.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की यह योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना के नाम से जानी जाती है. इस योजना के जरिए युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सके और दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम बन सके. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत करीब 1.50 लाख युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा था.
सीएम युवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके तहत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी फ्री लोन दिया जाता है. योजना के तहत युवा करीब 5 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.
सीएम युवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके तहत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी फ्री लोन दिया जाता है. योजना के तहत युवा करीब 5 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.
Published at : 09 Mar 2026 06:47 PM (IST)
यूटिलिटी
