क्या है योगी सरकारी की 'सीएम युवा योजना', इसमें किन युवाओं को बिना ब्याज के मिलता है लोन?

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की यह योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना के नाम से जानी जाती है. इस योजना के जरिए युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सके और दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम बन सके. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत करीब 1.50 लाख युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा था.