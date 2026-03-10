हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स

कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स

कृतिका कामरा और गौरव कपूर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. उन्होंने अपनी शादी का कार्ड भी शेयर किया. कपल की शादी का कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 10 Mar 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस कृतिका कामरा और एक्टर-प्रेजेंटर गौरव कपूर की शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. उनकी शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल है. उनकी शादी के जश्न की झलक सामने आनी शुरू हो गई है. कृतिका और गौरव की शादी का कार्ड काफी यूनिक है. 

कब होगी कृतिका और गौरव की शादी?

कपल 12 मार्च को मुंबई में शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. इस खास मौके पर उनके करीबी दोस्तों और परिवार साथ होगा. सभी साथ में मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे. इस जश्न में फिल्म और खेल जगत के कई जाने-माने चेहरे भी शामिल होने वाले हैं.


कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स


कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स

कृतिका और गौरव की शादी का कार्ड वायरल

उनकी शादी को और खास बनाता है उनका अलग और दिलचस्प वेडिंग इनवाइट. ट्रेडिशनल वेडिंग रिसेप्शन की जगह कृतिका और गौरव ने “द पार्टी, आफ्टर” नाम से एक खास लेट-ईवनिंग सेलिब्रेशन रखा है. इसे आफ्टर-पार्टी की तरह प्लान किया गया है.

इस पार्टी में जैज़ नाइट और स्पीकईज़ी बार जैसा होगा. मेहमानों को जल्दी आने, आराम से बैठने और रात भर जश्न का आनंद लेने के लिए इंवाइट किया गया है. इनवाइट का डिज़ाइन भी बेहद खूबसूरत है, जिसमें मोनोक्रोम लुक और हल्का-फुल्का अंदाज दिखाई देता है.  

कृतिका और गौरव का रिलेशनशिप

कृतिका और गौरव कुछ समय से रिलेशनशिप में हैं. उन्होंने दिसंबर 2025 में अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम ऑफिशियल किया था. उन्होंने एक-दूसरे के साथ की फोटोज शेयर की थी, जहां वो साथ में क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे. खबरें हैं कि दोनों का रोमांस सीरीज द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था.

गौरव की ये दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी किरत भट्टल के साथ हुई थी. ये शादी चल नहीं पाई और उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए. ये शादी 2014 से 2021 तक ही चली थी. 

वहीं कृतिका की बात करें तो वो टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उनकी एक्टिंग और शो फैंस काफी पसंद करते हैं. 

Published at : 10 Mar 2026 02:09 PM (IST)






