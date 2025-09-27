हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या कभी भी आपके फ्लैट पर आ धमकता है मकान मालिक, किराएदार जान लें अपना अधिकार



Tenant Rights: क्या आपका मकान मालिक बिना वजह या बिना बताए कभी भी आपके फ्लैट आ सकता. बतौर किराएदार आपके क्या हैं अधिकार? जान लीजिए कानून इसे लेकर क्या कहता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Sep 2025 01:16 PM (IST)


बहुत से लोग जो काम या अलग वजहों के चलते अपने शहर से दूर रहते हैं. अक्सर किराए के फ्लैट में रहते हैं. किराए के फ्लैट में लोगों को मकान मालिक के बनाए गए नियमों के तहत रहना होता है. कई बार जिससे परेशानी भी आती है

कई बार किराएदार और मकान मालिक के बीच कभी-कभी टकराव देखने को मिलते हैं. अक्सर छोटे-मोटे बहस से लेकर बड़े विवाद तक मामले बढ़ जाते हैं. अक्सर जब मकान मालिक बिना बताये या बिना वजह फ्लैट में आ जाता है.

ऐसे में किराएदार के लिए परेशानी हो जाती है. किसी की भी प्राइवेसी में ऐसे कोई दखल दे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. भले ही सामने वाला शख्स मकानमालिक क्यों ना हो. इसलिए जरूरी है कि आप किराएदार के तौर पर अपने अधिकारों जानें.

किराए पर रहने वाले लोगों को अक्सर लगता है कि मकान मालिक किसी भी समय घर में आ सकता है. कई लोग कानून को नहीं जानते और मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं. ऐसे मामलों में आपको अपने किराएदार होने के अधिकार इस्तेमाल करने चाहिए.

कानून यह तय करता है कि मकान मालिक को किराएदार की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए. बिना जरूरी कारण और अनुमति के मकान मालिक फ्लैट में नहीं जा सकता. यह नियम किराएदार के अधिकार और सुरक्षा के लिए होता है.

मकान मालिक सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में फ्लैट में आ सकता है. जैसे कि मरम्मत या सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन. लेकिन इन मामलों में भी मकान मालिक को किराएदार को पहले सूचना बताना जरूरी है. अचानक या बिना बताये आना कानून के खिलाफ माना जाता है.

अगर मकान मालिक बार-बार बिना अनुमति घर में आता है. तो यह किराएदार का अधिकार उल्लंघन है. ऐसे में किराएदार लिखित शिकायत कर सकते हैं या नोटिस भेज सकते हैं. जरूरत पड़ने पर स्थानीय अधिकारियों या अदालत की मदद भी ली जा सकती है. बेहतर है कि एग्रीमेंट में भी यह बातें पहले ही लिखवा ली जाएं.

Published at : 27 Sep 2025 01:16 PM (IST)
Embed widget