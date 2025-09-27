एक्सप्लोरर
क्या कभी भी आपके फ्लैट पर आ धमकता है मकान मालिक, किराएदार जान लें अपना अधिकार
Tenant Rights: क्या आपका मकान मालिक बिना वजह या बिना बताए कभी भी आपके फ्लैट आ सकता. बतौर किराएदार आपके क्या हैं अधिकार? जान लीजिए कानून इसे लेकर क्या कहता है.
बहुत से लोग जो काम या अलग वजहों के चलते अपने शहर से दूर रहते हैं. अक्सर किराए के फ्लैट में रहते हैं. किराए के फ्लैट में लोगों को मकान मालिक के बनाए गए नियमों के तहत रहना होता है. कई बार जिससे परेशानी भी आती है
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 27 Sep 2025 01:16 PM (IST)
Tags :Flat Tenant Landlord Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
यूटिलिटी
6 Photos
10 साल पहले बनवाया है हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, क्या तब भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ
यूटिलिटी
6 Photos
रेलवे स्टेशन पर कितने घंटे के लिए ले सकते हैं डॉरमेट्री की सुविधा, इसके लिए किससे करनी होती है बात
यूटिलिटी
6 Photos
रेलवे का टिकट कंफर्म था, लेकिन प्लान बदल गया क्या किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion