क्या कभी भी आपके फ्लैट पर आ धमकता है मकान मालिक, किराएदार जान लें अपना अधिकार

अगर मकान मालिक बार-बार बिना अनुमति घर में आता है. तो यह किराएदार का अधिकार उल्लंघन है. ऐसे में किराएदार लिखित शिकायत कर सकते हैं या नोटिस भेज सकते हैं. जरूरत पड़ने पर स्थानीय अधिकारियों या अदालत की मदद भी ली जा सकती है. बेहतर है कि एग्रीमेंट में भी यह बातें पहले ही लिखवा ली जाएं.