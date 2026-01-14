एक्सप्लोरर
न दिल्ली, न यूपी-बिहार, महिला सुरक्षा के मामले में इसे मिला सबसे महफूज शहर का तमगा
National Women Safety Report: TCWI की रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और करियर फ्रेंडली शहर सामने आया है. दिल्ली, यूपी और बिहार के बड़े शहर इस रैंकिंग में पीछे रह गए हैं.
भारत में महिलाएं अब करियर, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को लेकर शहर चुनते समय ज्यादा सजग हो गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और अनुकूल है? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों के शहर पीछे छूट गए हैं, जबकि दक्षिण भारत के शहरों ने बाजी मार ली है. इस रैंकिंग ने महिला सुरक्षा और करियर के मायने ही बदल दिए हैं. आइए उस शहर के बारे में जानें.
Published at : 14 Jan 2026 03:34 PM (IST)
ईरान में बगावत तो लंदन दूतावास पर बदला झंडा, जानें पुराने शेर-सूरज और इस्लामिक ध्वज में अंतर
