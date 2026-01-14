न दिल्ली, न यूपी-बिहार, महिला सुरक्षा के मामले में इसे मिला सबसे महफूज शहर का तमगा

अवतार ग्रुप की ताजा रिपोर्ट ‘टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया’ (TCWI) 2025 के चौथे संस्करण में बेंगलुरु ने महिलाओं के लिए पहला स्थान हासिल किया है. कुल स्कोर 53.29 के साथ बेंगलुरु ने करियर ग्रोथ, नौकरी के अवसर और सामाजिक सुरक्षा के मामले में सभी शहरों को पीछे छोड़ दिया है.