हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजन दिल्ली, न यूपी-बिहार, महिला सुरक्षा के मामले में इसे मिला सबसे महफूज शहर का तमगा

न दिल्ली, न यूपी-बिहार, महिला सुरक्षा के मामले में इसे मिला सबसे महफूज शहर का तमगा

National Women Safety Report: TCWI की रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और करियर फ्रेंडली शहर सामने आया है. दिल्ली, यूपी और बिहार के बड़े शहर इस रैंकिंग में पीछे रह गए हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 14 Jan 2026 03:36 PM (IST)
भारत में महिलाएं अब करियर, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को लेकर शहर चुनते समय ज्यादा सजग हो गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और अनुकूल है? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों के शहर पीछे छूट गए हैं, जबकि दक्षिण भारत के शहरों ने बाजी मार ली है. इस रैंकिंग ने महिला सुरक्षा और करियर के मायने ही बदल दिए हैं. आइए उस शहर के बारे में जानें.

अवतार ग्रुप की ताजा रिपोर्ट ‘टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया’ (TCWI) 2025 के चौथे संस्करण में बेंगलुरु ने महिलाओं के लिए पहला स्थान हासिल किया है. कुल स्कोर 53.29 के साथ बेंगलुरु ने करियर ग्रोथ, नौकरी के अवसर और सामाजिक सुरक्षा के मामले में सभी शहरों को पीछे छोड़ दिया है.
अब सवाल है कि यह रैंकिंग कैसे तय हुई? तो शहरों को दो मुख्य पैमानों पर मापा गया- पहला था- सोशल इन्क्लूजन स्कोर (SIS): महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पब्लिक सुविधाओं का मूल्यांकन.
