18 साल हो गई उम्र तो आपके लिए बेस्ट हैं ये सरकारी योजनाएं, करियर को लगाती हैं पंख

नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम उन युवाओं के लिए है जो पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहते हैं. इस योजना में कंपनियों में काम सीखने का मौका मिलता है और हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाता है. इससे युवाओं को रियल वर्क कल्चर समझ में आता है और आगे चलकर जॉब ऑफर मिलने की संभावना बढ़ जाती है.