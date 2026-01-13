हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
18 साल हो गई उम्र तो आपके लिए बेस्ट हैं ये सरकारी योजनाएं, करियर को लगाती हैं पंख

Government Scheme: 18 साल की उम्र के बाद युवाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं मौजूद हैं. जानिए कौन सी स्कीमें ट्रेनिंग, नौकरी और बिजनेस के जरिए करियर को मजबूत बना सकती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Jan 2026 12:41 PM (IST)
Government Scheme: 18 साल की उम्र के बाद युवाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं मौजूद हैं. जानिए कौन सी स्कीमें ट्रेनिंग, नौकरी और बिजनेस के जरिए करियर को मजबूत बना सकती हैं.

18 साल की उम्र जिंदगी का वह मोड़ होती है जहां से करियर की असली शुरुआत होती है. पढ़ाई के साथ स्किल, कमाई और आत्मनिर्भरता की जरूरत भी सामने आती है. अच्छी बात यह है कि सरकार युवाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रही है जो ट्रेनिंग, नौकरी और बिजनेस तक का रास्ता आसान बनाती हैं.

1/6
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग देने पर फोकस करती है. इसमें आईटी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल जैसे सैकड़ों कोर्स उपलब्ध हैं. ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलता है जिससे नौकरी पाना आसान होता है. कई कोर्स पूरी तरह फ्री होते हैं और कुछ में स्टाइपेंड की सुविधा भी मिलती है.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग देने पर फोकस करती है. इसमें आईटी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल जैसे सैकड़ों कोर्स उपलब्ध हैं. ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलता है जिससे नौकरी पाना आसान होता है. कई कोर्स पूरी तरह फ्री होते हैं और कुछ में स्टाइपेंड की सुविधा भी मिलती है.
2/6
नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम उन युवाओं के लिए है जो पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहते हैं. इस योजना में कंपनियों में काम सीखने का मौका मिलता है और हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाता है. इससे युवाओं को रियल वर्क कल्चर समझ में आता है और आगे चलकर जॉब ऑफर मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम उन युवाओं के लिए है जो पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहते हैं. इस योजना में कंपनियों में काम सीखने का मौका मिलता है और हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाता है. इससे युवाओं को रियल वर्क कल्चर समझ में आता है और आगे चलकर जॉब ऑफर मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
Published at : 13 Jan 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Utility News PM Mudra Yojana Government Schemes

