आप जो सरसों का तेल खा रहे हैं, असली है या मिलावटी? खरीदने से पहले जान लें सच

असली सरसों के तेल की सबसे बड़ी पहचान उसकी तेज खुशबू होती है. गर्म करने पर आंखों में हल्की जलन महसूस होना भी इसकी नेचुरल पहचान है. अगर तेल की महक बहुत हल्की है या बिल्कुल नहीं है. तो उसमें मिलावट होने की संभावना ज्यादा रहती है.