यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बादशाह, बोले- उनकी ताकत सत्ता नहीं, संवेदना है

रैपर और सिंगर बादशाह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. तस्वीरों को पोस्ट करते हुए बादशाह ने मुलाकात को बेहद खास बताया. इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी की प्रशंसा भी की. इंस्टाग्राम अकाउंट पर किए पोस्ट में उन्होंने सीएम योगी के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मुलाकात से उन्हें एक अजीब-सी गहरी शांति महसूस हुई.
बादशाह ने लिखा खास नोट
बादशाह ने लिखा, 'योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर आज एक शांति महसूस हुई. उनके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी है, वो तेज जो शब्दों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है.' उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बेहद शांत और सहज स्वभाव का बताया. पोस्ट में बादशाह ने आगे कहा कि योगी जी में जानवरों के प्रति गहरा प्रेम, इंसानों के लिए करुणा और जीवन का एकमात्र उद्देश्य देश की सेवा, धर्म की रक्षा और लोगों के लिए पूरा समर्पण दिखाई दिया. उन्होंने लिखा, 'जो लोग उन्हें दूर से देखते हैं, वो बहुत कुछ नहीं समझ पाते. लेकिन पास से मिलने पर पता चलता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं, बल्कि उनकी संवेदना है.'
बता दें, बादशाह इस साल गोरखपुर महोत्सव में शिरकत किए थे. 13 जनवरी को बादशाह का लाइव कॉन्सर्ट रहा. बादशाह के अलावा, मुख्य आकर्षण वरुण जैन, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, मैथिली ठाकुर समेत अन्य सितारे शामिल हुए. गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया.
गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर शहर का सबसे बड़ा सालाना सांस्कृतिक उत्सव है. यह महोत्सव शहर की पहचान, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है. साल 2026 में यह महोत्सव 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चंपा देवी पार्क, रामगढ़ ताल के किनारे आयोजित हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं.
इस महोत्सव में कला और संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है. यहां संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं, साथ ही बड़ा व्यापार मेला भी लगता है. मेले में स्थानीय उत्पाद, ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ की चीजें, प्रदर्शनी और तरह-तरह के खाने के स्टॉल लगाए जाते हैं. बच्चों के लिए खेल और प्रतियोगिताएं होती हैं, महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम होते हैं और कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अच्छा मौका मिलता है.