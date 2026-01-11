हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी26 जनवरी की परेड में होना चाहते हैं शामिल, जानें कहां से मिलेगा टिकट और क्या है प्रॉसेस?

26 जनवरी की परेड में होना चाहते हैं शामिल, जानें कहां से मिलेगा टिकट और क्या है प्रॉसेस?

26th January Parade Ticket: 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए टिकट पहले से बुक करना जरूरी है. टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मिलते हैं. जान लें क्या है इसके लिए प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Jan 2026 12:57 PM (IST)
26th January Parade Ticket: 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए टिकट पहले से बुक करना जरूरी है. टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मिलते हैं. जान लें क्या है इसके लिए प्रोसेस.

भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. राजधानी दिल्ली में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. यह वही दिन होता है जब देश और दुनिया भारतीय सेना की ताकत, राज्यों की झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक साथ देखती है. लाखों लोग इस परेड का हिस्सा बनना चाहते हैं.

गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होगी. इसके बाद 28 और 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह होगा. जो पूरे उत्सव का शानदार समापन माना जाता है. इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए टिकट लेना जरूरी होता है और इन्हें पहले से बुक करना सबसे बेहतर रहता है.
गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होगी. इसके बाद 28 और 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह होगा. जो पूरे उत्सव का शानदार समापन माना जाता है. इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए टिकट लेना जरूरी होता है और इन्हें पहले से बुक करना सबसे बेहतर रहता है.
अगर आप घर बैठे टिकट लेना चाहते हैं. तो रक्षा मंत्रालय के आमंत्रण पोर्टल से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. यहां मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होता है. इसके बाद आपको परेड या बीटिंग द रिट्रीट में से इवेंट चुनना होता है और सीटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है.
अगर आप घर बैठे टिकट लेना चाहते हैं. तो रक्षा मंत्रालय के आमंत्रण पोर्टल से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. यहां मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होता है. इसके बाद आपको परेड या बीटिंग द रिट्रीट में से इवेंट चुनना होता है और सीटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है.
Published at : 11 Jan 2026 12:57 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

